Можна скачати 10 000 фільмів за секунду: в Японії побили світовий рекорд швидкості інтернету

Японські вчені перевершили рекорд швидкості інтернету завдяки новій технології 19-жильного оптичного волокна. Воно дозволяє передавати понад 1 мільйон гігабайтів на відстань 1808 км за одну секунду, і при цьому не товстіше за звичайне волокно, яким ми користуємося сьогодні.

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Про це пише Interesting Engineering.

За словами журналістів, встановлений японськими дослідниками світовий рекорд передавання 1,02 петабіт (1,02 x 10⁶ ГБ ) даних на відстань 1 808 км міг би дозволити завантажити за секунду 10 000 фільмів у форматі 4K.

Автори дослідження, що було представлено на 48-й Конференції з оптичного волоконного зв'язку, стверджують, що їхня технологія може допомогти підготувати інтернет-мережі до майбутнього зростання трафіку через штучний інтелект, 6G, Інтернет речей тощо.

Рекорд швидкості інтернету: що зробили японські вчені

Передати петабіт інформації вченим вдавалося і раніше, однак лише на коротку відстань — меншу за 1 000 км. Головною проблемою було послаблення сигналу під час поширення. Японці розв'язали її, створивши спеціальний тип оптичного волокна.

"Уявіть собі це як заміну односмугової дороги 19-смуговою супермагістраллю, все це об'єднано в оптоволокно товщиною всього 0,125 мм, такого ж розміру, як у наявній інфраструктурі. Кожне ядро ​​передавало дані незалежно, і разом вони дозволяли передавати величезну кількість інформації одночасно", — ідеться в матеріалі.

Завдяки інтелектуальній системі підсилювачів на кожному з 19 ядер вдалося зберегти силу оптичних сигналів під час руху вздовж усього волокна. В кінці шляху 19-канальний приймач вловлював сигнали, а цифровий процесор на основі багатовхідної та багатовихідної технології (MIMO) очищав їх, видаляв перешкоди та розраховував швидкість передачі даних.

Розробка японських вчених дозволила досягти добутку пропускної спроможності 1,86 ексабіта за секунду-км Фото: NICT

Так японським ученим вдалося досягти загальної пропускної здатності 1,02 петабіт/с на відстані 1808 км, а добуток пропускної спроможності — ключовий показник продуктивності оптоволокна — сягнув 1,86 ексабіта за секунду-км та став найбільшим за всю історію спостережень.

Це був перший випадок, коли під час випробування 19-жильного оптичного волокна сигнал подолав обмеження відстані.

Автори дослідження зазначають, що їхня розробка дозволить прокладати надшвидкісні оптоволоконні мережі без перебудови інфраструктури, коли по світу після запровадження 5G стрімко зросте трафік. Проте невідомо, коли нову технологію почнуть застосовувати на практиці.

Нагадаємо, 30 травня Фокус писав про розроблений у Швеції новий мініатюрний пристрій, який поліпшить інтернет у 10 разів.

29 травня ЗМІ писали про розробку технології лазерного інтернету, який у 10-100 разів швидший за Starlink і дешевший за оптоволокно.