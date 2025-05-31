Можно скачать 10 000 фильмов за секунду: в Японии побили мировой рекорд скорости интернета

Японские ученые превзошли рекорд скорости интернета благодаря новой технологии 19-жильного оптического волокна. Оно позволяет передавать более 1 миллиона гигабайтов на расстояние 1808 км за одну секунду, и при этом не толще обычного волокна, которым мы пользуемся сегодня.

Related video

Об этом пишет Interesting Engineering.

По словам журналистов, установленный японскими исследователями мировой рекорд передачи 1,02 петабит (1,02 x 10⁶ ГБ ) данных на расстояние 1 808 км мог бы позволить загрузить за секунду 10 000 фильмов в формате 4K.

Авторы исследования, представленного на 48-й Конференции по оптической волоконной связи, утверждают, что их технология может помочь подготовить интернет-сети к будущему росту трафика из-за искусственного интеллекта, 6G, Интернета вещей и т. д.

Рекорд скорости интернета: что сделали японские ученые

Передать петабит информации ученым удавалось и раньше, однако лишь на короткое расстояние — менее 1 000 км. Главной проблемой было ослабление сигнала во время распространения. Японцы решили ее, создав специальный тип оптического волокна.

"Представьте себе это как замену однополосной дороги 19-полосной супермагистралью, все это объединено в оптоволокно толщиной всего 0,125 мм, такого же размера, как в существующей инфраструктуре. Каждое ядро передавало данные независимо, и вместе они позволяли передавать огромное количество информации одновременно", — говорится в материале.

Благодаря интеллектуальной системе усилителей на каждом из 19 ядер удалось сохранить силу оптических сигналов во время движения вдоль всего волокна. В конце пути 19-канальный приемник улавливал сигналы, а цифровой процессор на основе многовходовой и многовыходной технологии (MIMO) очищал их, удалял помехи и рассчитывал скорость передачи данных.

Разработка японских ученых позволила достичь произведения пропускной способности 1,86 эксабита в секунду-км Фото: NICT

Так японским ученым удалось достичь общей пропускной способности 1,02 петабит/с на расстоянии 1808 км, а произведение пропускной способности — ключевой показатель производительности оптоволокна — достигло 1,86 эксабита в секунду-км и стало самым большим за всю историю наблюдений.

Это был первый случай, когда во время испытания 19-жильного оптического волокна сигнал преодолел ограничения расстояния.

Авторы исследования отмечают, что их разработка позволит прокладывать сверхскоростные оптоволоконные сети без перестройки инфраструктуры, когда по миру после введения 5G стремительно возрастет трафик. Однако неизвестно, когда новую технологию начнут применять на практике.

Напомним, 30 мая Фокус писал о разработанном в Швеции новом миниатюрном устройстве, которое улучшит интернет в 10 раз.

29 мая СМИ писали о разработке технологии лазерного интернета, который в 10-100 раз быстрее Starlink и дешевле оптоволокна.