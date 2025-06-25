Кнопкові телефони повертаються: представлений Android-смартфон Unihertz Titan 2 (відео)

Китайська компанія Unihertz розробила новий смартфон Titan 2 з QWERTY-клавіатурою, який працює на базі операційної системи Android 15.

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Перший кнопковий смартфон Unihertz вийшов ще в 2019 році, отримавши назву Titan. Тепер компанія представила Titan 2 з удосконаленою клавіатурою, поліпшеним чипсетом, високошвидкісною пам'яттю, вдосконаленими камерами та іншими поліпшеннями. Характеристики смартфона розкриті на краудфандинговій платформі Kickstarter.

Unihertz Titan 2

Нова модель отримала 4,5-дюймовий квадратний основний дисплей із роздільною здатністю 1440 × 1440 пікселів, а також вторинний задній дисплей. Плоский дизайн додає пристрою сучасного вигляду.

"Titan 2 — це не просто данина поваги ретро-стилю. Це новий телефон із клавіатурою, переосмислений для епохи 5G, витонченіший і легший, ніж його попередник, але при цьому потужніший, ніж будь-коли", — стверджує виробник.

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Смартфон отримав акумулятор ємністю 5050 мАг, підтримує дві карти nano-SIM. Також є Bluetooth 5.4, NFC, розпізнавання відбитків пальців і облич, інфрачервоний порт, FM-радіо, дводіапазонний GPS, WiFi-дисплей, USB OTG і класичні програмовані кнопки збоку для швидкого доступу до найбільш часто використовуваних додатків.

Що стосується камери, Titan 2 оснащений модулем з двома об'єктивами для зйомки пейзажів і детальних великих планів. Він включає 50-мегапіксельну основну камеру і 8-мегапіксельний телеоб'єктив. Фронтальна камера має розширення 32 мегапікселі.

Нагадаємо, раніше канадський стартап Sidephone представив перший у світі мобільний телефон зі змінною клавіатурою з сенсорним екраном і функціями сучасного смартфона.