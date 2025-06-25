Кнопочные телефоны возвращаются: представлен Android-смартфон Unihertz Titan 2 (видео)

Китайская компания Unihertz разработала новый смартфон Titan 2 с QWERTY-клавиатурой, который работает на базе операционной системы Android 15.

Related video

Первый кнопочный смартфон Unihertz вышел еще в 2019 году, получив название Titan. Теперь компания представила Titan 2 с усовершенствованной клавиатурой, улучшенным чипсетом, высокоскоростной памятью, усовершенствованными камерами и прочими улучшениями. Характеристики смартфона раскрыты на краудфандинговой платформе Kickstarter.

Unihertz Titan 2

Новая модель получила 4,5-дюймовый квадратный основной дисплей с разрешением 1440 × 1440 пикселей, а также вторичный задний дисплей. Плоский дизайн добавляет устройству современный вид.

"Titan 2 — это не просто дань уважения ретро-стилю. Это новый телефон с клавиатурой, переосмысленный для эпохи 5G, более изящный и легкий, чем его предшественник, но при этом более мощный, чем когда-либо", — утверждает производитель.

Важно

Лучшие кнопочные телефоны: для тех, кто хочет отказаться от смартфонов и соцсетей

Смартфон получил аккумулятор емкостью 5050 мАч, поддерживает две карты nano-SIM. Также есть Bluetooth 5.4, NFC, распознавание отпечатков пальцев и лиц, инфракрасный порт, FM-радио, двухдиапазонный GPS, WiFi-дисплей, USB OTG и классические программируемые кнопки сбоку для быстрого доступа к наиболее часто используемым приложениям.

Что касается камеры, Titan 2 оснащен модулем с двумя объективами для съемки пейзажей и детальных крупных планов. Он включает 50-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельный телеобъектив. Фронтальная камера имеет расширение 32 мегапикселя.

Напомним, ранее канадский стартап Sidephone представил первый в мире мобильный телефон со сменной клавиатурой с сенсорным экраном и функциями современного смартфона.