Перший у світі прозорий смартфон: що відомо про незвичайний гаджет (фото, відео)

Американський стартап Metaphone випустив панель із прозорого акрилу, що імітує форму і розмір смартфона.

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Багато людей постійно носять телефон із собою, через що відчувають тривожність, коли його немає поруч. Призначення фейкового смартфона — допомогти користувачам впоратися із залежністю від цифрових гаджетів, йдеться на офіційному сайті стартапу.

Прозорий Metaphone Фото: Metaphone

Об'єкт є спільною роботою Еріка Антонова та інженера-художника Грега Хохмута, які кажуть, що він працює на "Вічно невтомній ОС". Назву Metaphone автори ідеї вивели зі слова "метадон", синтетичного анальгетика, схожого на морфін.

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"Metaphone може допомогти вам впоратися з тягою і симптомами відміни. Він може заповнити цю дірку у вашій задній кишені. Він може заповнити цю дірку у вашій руці. Опіоїдні наркомани використовували метадон, щоб позбутися залежності, і тепер у вас є це", — пояснили вони.

Metaphone пропонується носити з собою замість телефону, діставати його в громадських місцях, щоб відвести погляд, а також водити пальцями по "екрану" для заспокоєння. Приклад використання цього "гаджета" нещодавно став вірусним у TikTok.

Дівчину помітили за використанням Metaphone

Сьогодні іграшка доступна в трьох кольорах: прозорий із зеленими краями, неоновий рожевий і неоновий зелений. Дизайнери також підкреслили, що дисплей "миттєво налаштовується", а вночі "темний режим дійсно темний".

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