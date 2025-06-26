Первый в мире прозрачный смартфон: что известно о необычном гаджете (фото, видео)

Американский стартап Metaphone выпустил панель из прозрачного акрила, имитирующую форму и размер смартфона.

Related video

Многие люди постоянно носят телефон с собой, из-за чего чувствуют тревожность, когда его нет рядом. Предназначение фейкового смартфона — помочь пользователям справиться с зависимостью от цифровых гаджетов, говорится на официальном сайте стартапа.

Прозрачный Metaphone Фото: Metaphone

Объект является совместной работой Эрика Антонова и инженера-художника Грега Хохмута, которые говорят, что он работает на "Вечно неутомимой ОС". Название Metaphone авторы идеи вывели из слова "метадон", синтетического анальгетика, похожего на морфин.

Важно

Новый тренд – смартфон без чехла: действительно ли новые телефоны стали прочнее

"Metaphone может помочь вам справиться с тягой и симптомами отмены. Он может заполнить эту дыру в вашем заднем кармане. Он может заполнить эту дыру в вашей руке. Опиоидные наркоманы использовали метадон, чтобы избавиться от зависимости, и теперь у вас есть это", — объяснили они.

Metaphone предлагается носить с собой вместо телефона, доставать его в общественных местах, чтобы отвести взгляд, а также водить пальцами по "экрану" для успокоения. Пример использования данного "гаджета" недавно стал вирусным в TikTok.

Девушку заметили за использованием Metaphone

Сегодня игрушка доступна в трех цветах: прозрачный с зелеными краями, неоновый розовый и неоновый зеленый. Дизайнеры также подчеркнули, что дисплей "мгновенно настраивается", а ночью "темный режим действительно темный".

Напомним, китайская компания Unihertz разработала новый смартфон Titan 2 с QWERTY-клавиатурой, который работает на базе операционной системы Android 15.