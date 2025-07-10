Реагує на дотики й опіки: в США презентували чохол для смартфона зі штучної шкіри (фото)

У США розробник Марк Тейсьє у співпраці з компанією Virgin Media O2 створили силіконовий чохол для смартфона Skincase. Його ключова особливість полягає в тому, що він відчувається на дотик як людська шкіра та навіть може отримати "опік" на сонці.

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Наразі прототип захисного покриття гаджетів перебуває у варіанті прототипів і поки не надійшов у продаж, повідомляє New York Post.

Журналісти пишуть, що ідея створення Skincase виникла після того, як дослідження виявило різницю між кількістю разів, коли люди перевіряють телефон протягом годин з високим УФ-індексом і тим, як часто вони при цьому наносять сонцезахисний крем. Отже, коли чохол починає "обгорати" в реальному часі, він служить наочним нагадуванням: пора нанести сонцезахисний засіб.

Марк Тейсьє зі своїм винаходом Фото: PA media

"У своїй роботі я часто намагаюся поєднати цифрове життя з фізичним добробутом. Skincase — це чудовий приклад того, як технології можуть підвищувати обізнаність про здоров’я та сприяти позитивним змінам у поведінці", — сказав Тейсьє.

Хоч чохол і виглядає доволі реалістично, розробник говорить про те, що матеріал виробництва є повністю синтетичним. За словами Тейсьє, він поєднав силікон із реагентами, чутливими до УФ-променів, використав 3D-друк, ручне моделювання і власноруч вирізав зморшки в штучному епідермісі.

Наразі чохол перебуває на тестуванні розробників Фото: PA media

"Оскільки телефони — неодмінна частина повсякденного життя, особливо у відпустках (як показують наші нові дослідження), ми створили Skincase, щоб наочно продемонструвати, наскільки серйозними можуть бути наслідки сонячних опіків і водночас популяризувати безпечну поведінку на сонці серед туристів", — зазначив комерційний директор Virgin Media O2 Кріс Гінденнах.

Сам чохол створено в трьох різних відтінках шкіри, і кожен з них реагує на УФ-випромінювання зміною кольору. Водночас журналісти нагадують, що розробник не є новачком у створенні штучної шкіри — раніше пан Тейсьє створював синтетичну шкіру, яка кріпилася до телефонів. Тому він розробив аксесуар, здатний відчувати людський дотик і навіть відповідати на нього як спосіб емоційного комфорту.

Раніше Фокус повідомляв, що міцні чохли для смартфонів не мають сенсу. Хоча міцні чохли колись слугували чіткій меті, вони більше не можуть бути найкращим вибором для більшості користувачів.

Згодом стало відомо, що важливо знати під час вибору чохла для смартфона. Експерти радять звертати увагу на низку чинників під час вибору відповідного захисного покриття.