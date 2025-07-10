Реагирует на прикосновения и ожоги: в США презентовали чехол для смартфона из искусственной кожи (фото)

В США разработчик Марк Тейсье в сотрудничестве с компанией Virgin Media O2 создали силиконовый чехол для смартфона Skincase. Его ключевая особенность заключается в том, что он ощущается на ощупь как человеческая кожа и даже может получить "ожог" на солнце.

Related video

Сейчас прототип защитного покрытия гаджетов находится в варианте прототипов и пока не поступил в продажу, сообщает New York Post.

Журналисты пишут, что идея создания Skincase возникла после того, как исследование выявило разницу между количеством раз, когда люди проверяют телефон в течение часов с высоким УФ-индексом и тем, как часто они при этом наносят солнцезащитный крем. Таким образом, когда чехол начинает "обгорать" в реальном времени, он служит наглядным напоминанием: пора нанести солнцезащитное средство.

Марк Тейсье со своим изобретением Фото: PA media

"В своей работе я часто пытаюсь совместить цифровую жизнь с физическим благополучием. Skincase — это отличный пример того, как технологии могут повышать осведомленность о здоровье и способствовать позитивным изменениям в поведении", — сказал Тейсье.

Хотя чехол и выглядит довольно реалистично, разработчик говорит о том, что материал производства является полностью синтетическим. По словам Тейсье, он соединил силикон с реагентами, чувствительными к УФ-лучам, использовал 3D-печать, ручное моделирование и собственноручно вырезал морщины в искусственном эпидермисе.

Сейчас чехол находится на тестировании разработчиков Фото: PA media

"Поскольку телефоны — непременная часть повседневной жизни, особенно в отпусках (как показывают наши новые исследования), мы создали Skincase, чтобы наглядно продемонстрировать, насколько серьезными могут быть последствия солнечных ожогов и одновременно популяризировать безопасное поведение на солнце среди туристов", — отметил коммерческий директор Virgin Media O2 Крис Гинденнах.

Сам чехол создан в трех разных оттенках кожи, и каждый из них реагирует на УФ-излучение изменением цвета. При этом журналисты напоминают, что разработчик не является новичком в создании искусственной кожи — ранее господин Тейсье создавал синтетическую кожу, которая крепилась к телефонам. Поэтому он разработал аксессуар, способный чувствовать человеческое прикосновение и даже отвечать на него как способ эмоционального комфорта.

Ранее Фокус сообщал, что прочные чехлы для смартфонов не имеют смысла. Хотя прочные чехлы когда-то служили четкой цели, они больше не могут быть лучшим выбором для большинства пользователей.

Впоследствии стало известно, что важно знать при выборе чехла для смартфона. Эксперты советуют обращать внимание на ряд факторов при выборе подходящего защитного покрытия.