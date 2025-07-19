Нема чого купувати нові смартфони: чому старі флагмани ще не вичерпали свій потенціал

Samsung Galaxy S24 Ultra вийшов півтора року тому, але досі може затьмарити багато нових моделей.

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Оглядач техніки Преслав Кателієв розповів, чому не хоче міняти Galaxy S24 Ultra. Він поділився своїми враженнями у статті для Phone Arena.

Хоча новий Galaxy S25 Ultra, безумовно, має крутий вигляд з його гострими кутами та плоскими гранями, проте заокруглений Galaxy S24 Ultra вельми приємний на дотик. Екран не має заокругленого краю, але скло злегка заходить на краї телефону, краще балансуючи зовнішній вигляд і тактильні відчуття. Корпус має матове титанове покриття, завдяки чому смартфон не вислизає, як попередні моделі.

Виступаючі кільця на камерах Galaxy S25, як виявилося під час розбирання, просто для краси, і лінзи під ними такі ж за розміром, як у серії S24. У підсумку вони просто чіпляються за тканину і збирають пил у кишені.

Galaxy S24 Ultra став першим смартфоном Samsung, який отримав ексклюзивне захисне скло Gorilla Armor для екрана. Його покриття антивідблиску не тільки покращує видимість тільки на вулиці, а й підвищує видимість у будь-яких умовах. До того ж, міцне скло добре зберігає екран від подряпин та інших пошкоджень навіть за тривалого використання.

Процесори для флагманських смартфонів роблять дуже продуктивними, і знадобиться кілька років, щоб вони застаріли порівняно з процесорами моделей середнього класу. Galaxy S24 Ultra оснащений чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, характеристики якого досі надто високі для будь-якого додатка з магазину Google Play. Він ще не витратив увесь свій потенціал, тому з погляду продуктивності немає особливого сенсу віддавати перевагу новішому і дорожчому Galaxy S25 Ultra або іншій моделі 2025 року.

Galaxy S25 Ultra справді значно покращив обробку дрібних деталей і підвищення різкості. Для тих, хто розуміється на пікселях, фотографії нової моделі справді виглядають реалістичніше, м'якше, але чіткіше, приємніше для очей. Однак Galaxy S24 Ultra лише трохи йому поступається і вигідно виділяється на тлі багатьох конкурентів.

Зовсім недавно Samsung випустила складаний смартфон Galaxy Z Fold 7. Покупці в магазинах помітили у нього великий дефект, пов'язаний із шарніром.

Писали також, чому не варто купувати смартфони дорожче 500 доларів. На думку експертів, це найбільш виправдана ціна для сучасних моделей.