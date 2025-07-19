Незачем покупать новые смартфоны: почему старые флагманы еще не исчерпали свой потенциал

Samsung Galaxy S24 Ultra вышел полтора года назад, но до сих пор может затмить многие новые модели.

Related video

Обозреватель техники Преслав Кателиев рассказал, почему не хочет менять Galaxy S24 Ultra. Он поделился своими впечатлениями в статье для Phone Arena.

Хотя новый Galaxy S25 Ultra, безусловно, выглядит круто с его острыми углами и плоскими гранями, однако закругленный Galaxy S24 Ultra весьма приятен на ощупь. Экран не имеет закругленного края, но стекло слегка заходит на края телефона, лучше балансируя внешний вид и тактильные ощущения. Корпус имеет матовое титановое покрытие, благодаря чему смартфон не выскальзывает, как предыдущие модели.

Выступающие кольца на камерах Galaxy S25, как оказалось при разборке, просто для красоты, и линзы под ними такие же по размеру, как у серии S24. В итоге они просто цепляются за ткань и собирают пыль в кармане.

Galaxy S24 Ultra стал первым смартфоном Samsung, получившим эксклюзивное защитное стекло Gorilla Armor для экрана. Его антибликовое покрытие не только улучшает видимость только на улице, но и повышает видимость в любых условиях. Вдобавок, прочное стекло хорошо сохраняет экран от царапин и других повреждений даже при длительном использовании.

Процессоры для флагманских смартфонов делают очень производительными, и потребуется несколько лет, чтобы они устарели по сравнению с процессорами моделей среднего класса. Galaxy S24 Ultra оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, характеристики которого до сих пор слишком высокие для любого приложения из магазина Google Play. Он еще не израсходовал весь свой потенциал, поэтому с точки зрения производительности нет особого смысла отдавать предпочтение более новому и дорогому Galaxy S25 Ultra или другой модели 2025 года.

Galaxy S25 Ultra действительно значительно улучшил обработку мелких деталей и повышение резкости. Для тех, кто разбирается в пикселях, фотографии новой модели действительно выглядят реалистичнее, мягче, но четче, приятнее для глаз. Однако Galaxy S24 Ultra лишь немного ему уступает и выгодно выделяется на фоне многих конкурентов.

Cовсем недавно Samsung выпустила складной смартфон Galaxy Z Fold 7. Покупатели в магазинах заметили у него большой дефект, связанный с шарниром.

Писали также, почему не стоит покупать смартфоны дороже 500 долларов. По мнению экспертов, это самая оправданная цена для современных моделей.