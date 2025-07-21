Сонячних панелей із Китаю стало забагато: кількість зменшать у цікавий спосіб

Ціни на полікремній у Китаї зростають уже третій тиждень на тлі зусиль уряду з боротьби з надлишковими виробничими потужностями.

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За тиждень ціни на полікремній зросли на 15%, при цьому найдорожчий продукт з полікремнію коштував 41 700 юанів (5809 доларів США) за тонну, згідно з даними Асоціації кремнієвої промисловості Китаю. Зростання перевищило показник минулого тижня, коли ціни зросли максимально з серпня 2023 року, пише Bloomberg.

"Цього тижня висхідний тренд цін на полікремній ще більше зміцнився, а загальний обсяг транзакцій також значно збільшився", — йдеться в щотижневому звіті асоціації.

Настрої на ринку були стимульовані так званою кампанією проти інволюції — ініціативою китайського уряду, спрямованою на стримування надлишкових промислових потужностей у країні за допомогою встановлення мінімальних цінових рівнів і контролю за випуском продукції.

"Однак поточне зростання цін слабко підкріплене фундаментальними факторами, а динаміка попиту і пропозиції істотно не покращилася", — заявила асоціація.

Для довідки: полікремній (полікристалічний кремній) — форма кремнію, що складається з безлічі дрібних кристалітів. Цей матеріал використовують для виробництва сонячних панелей.

Раніше ми повідомляли, що в Нідерландах викидають сонячні панелі тисячами. Суд зобов'язав велику сонячну електростанцію, що знаходиться в околицях головного аеропорту Нідерландів "Схіпхол", зняти десятки тисяч фотоелементів. Виявилося, що вони шкодять безпеці польотів.

Також писали, що дивна конструкція з 10 000 комірок стала новим джерелом енергії. Завдяки павільйону Novartis у Базелі (Швейцарія) вітер і сонце дають рекордні результати енергетичної потужності.