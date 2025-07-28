Ера смартфонів закінчується: експерт назвав несподівану технологію, яка їх витіснить

Засновник Microsoft Білл Гейтс припустив, що смартфони незабаром можуть відійти у минуле, а на зміну їм прийде абсолютно новий вид технологій — електронні татуювання.

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На думку Білла Гейтса, в майбутньому електронні татуювання можуть замінити смартфони, що призведе до їх зникнення з ринку, повідомляє Medium. За даними порталу, мова йде про продукцію компанії CHAOTIC MOON, яка створює татуювання на основі певного типу біотехнології.

Зараз за допомогою цих татуювань збирається інформація про людське тіло, тому їх використовують у спортивних та медичних продуктах. Проте компанія також експериментує з цими татуюваннями, які потенційно можуть замінити смартфони.

Як працюють електронні татуювання

За даними The Daily Galaxy, електронні татуювання являють собою тимчасові аплікації на шкірі, які використовують розумне чорнило, заповнене наноконденсаторами. Вони можуть взаємодіяти з навколишніми пристроями, дозволяючи робити такі речі, як надсилання повідомлень, перегляд вебсторінок або навіть відмикання дверей простим рухом пальця чи жестом.

Електронні татуювання також можуть контролювати життєво важливі показники, такі як частота серцевих скорочень, температура тіла і навіть виявляти потенційні проблеми зі здоров’ям, перш ніж вони стануть серйозними.

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"А найкраще? Вони невидимі, а це означає, що більше не потрібно тримати телефон або носити з собою громіздкий пристрій. Це безперешкодний досвід, коли технології стають частиною вас, а не чимось, що ви носите з собою", — зазначають у виданні.

Попри низку переваг цієї технології, експерти також вказують на деякі серйозні питання щодо конфіденційності, адже татуювання збиратимуть величезну кількість персональних даних, від вашого місцезнаходження до показників здоров'я.

Нагадаємо, раніше Шон Кіч із відділу технологій і науки The Sun заявив, що голографічні розумні окуляри Orion від Meta можуть замінити смартфони картинками, що ширяють у повітрі і не потребують торкань до екрана для управління.