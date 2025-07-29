Найтонший смартфон 2025 року коштуватиме менше 200 доларів, і це не Samsung (фото)

Компанія Infinix представила телефон Infinix Hot 60 Pro+ для світового ринку, а також три інших нових смартфони.

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Infinix Hot 60 Pro+ працює на базі чипсета Helio G200, має до 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованої пам'яті та функціонує під управлінням Android 15 з оболонкою XOS 15.1. Infinix обіцяє оновлення ОС до Android 18 та оновлення безпеки протягом 5-ти років, пише gsmarena.com.

Hot 60 Pro+ оснащений 6,78-дюймовим вигнутим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 144 Гц і роздільною здатністю 1224 пікселів. Під ним розташований сканер відбитків пальців для біометричної автентифікації, а по центру розташований отвір для 13-мегапіксельної фронтальної камери. На задній панелі розташовані 50-мегапіксельна основна камера і допоміжний модуль. Смартфон також оснащений підсвічуванням Active Halo Light.

Смартфон Infinix Hot 60 Pro+ Фото: Infinix

Infinix Hot 60 Pro+ працює від акумулятора ємністю 5160 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 45 Вт. Смартфон також має захист IP65, підтримує NFC, оснащений двома стереодинаміками з налаштуванням JBL і кнопкою One-Tap AI.

Однак двома головними особливостями Hot 60 Pro+ є його тонкий профіль (5,95 мм) і вага (155 г).

Infinix Hot 60 Pro+ буде доступний у таких кольорах: титаново-сріблястий, темно-фіолетовий, чорний, світло-жовтий, зелений Moco і Coral Tides.

Смартфон продаватиметься у двох варіантах пам'яті: 8 ГБ/128 ГБ і 8 ГБ/256 ГБ. Він доступний у деяких країнах світу за базовою ціною 150 доларів.

Поряд з Hot 60 Pro+, Infinix також представила для міжнародного ринку моделі Hot 60 Pro, Hot 60i і Hot 60 5G. Вони також уже доступні в деяких країнах, але компанія поки не розкриває інформацію про ціни.

Зверніть увагу, що глобальні версії цих телефонів можуть мати інші конфігурації пам'яті та кольорові рішення. Також варто зазначити, що версія Hot 60 5G працює на базі чипсета Dimensity 7060 і підтримує NFC.

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