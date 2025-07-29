Cамый тонкий смартфон 2025 года будет стоить меньше 200 долларов, и это не Samsung (фото)

Компания Infinix представила телефон Infinix Hot 60 Pro+ для мирового рынка, а также три других новых смартфона.

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Infinix Hot 60 Pro+ работает на базе чипсета Helio G200, имеет до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти и функционирует под управлением Android 15 с оболочкой XOS 15.1. Infinix обещает обновления ОС до Android 18 и обновления безопасности в течение 5-ти лет, пишет gsmarena.com.

Hot 60 Pro+ оснащен 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1224 точек. Под ним расположен сканер отпечатков пальцев для биометрической аутентификации, а по центру находится отверстие для 13-мегапиксельной фронтальной камеры. На задней панели расположены 50-мегапиксельная основная камера и вспомогательный модуль. Смартфон также оснащен подсветкой Active Halo Light.

Смартфон Infinix Hot 60 Pro+ Фото: Infinix

Infinix Hot 60 Pro+ работает от аккумулятора емкостью 5160 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Смартфон также имеет защиту IP65, поддерживает NFC, оснащен двумя стереодинамиками с настройкой JBL и кнопкой One-Tap AI.

Однако двумя главными особенностями Hot 60 Pro+ являются его тонкий профиль (5,95 мм) и вес (155 г).

Infinix Hot 60 Pro+ будет доступен в следующих цветах: титаново-серебристый, темно-фиолетовый, черный, светло-желтый, зеленый Moco и Coral Tides.

Смартфон будет продаваться в двух вариантах памяти: 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ. Он доступен в некоторых странах мира по базовой цене 150 долларов.

Наряду с Hot 60 Pro+, Infinix также представила для международного рынка модели Hot 60 Pro, Hot 60i и Hot 60 5G. Они также уже доступны в некоторых странах, но компания пока не раскрывает информацию о ценах.

Обратите внимание, что глобальные версии этих телефонов могут иметь другие конфигурации памяти и цветовые решения. Также стоит отметить, что версия Hot 60 5G работает на базе чипсета Dimensity 7060 и поддерживает NFC.

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