Скільки "проживе" смартфон-розкладачка Galaxy Z Fold 7: що треба знати власникам з України

Раніше цього місяця компанія Samsung представила свій новий складаний смартфон Galaxy Z Fold 7. Однак новинка виявилася менш витривалою, ніж очікувалося.

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Представляючи телефон, Samsung заявляла, що його складаний екран розрахований на 500 тисяч складань, пояснює androidauthority.com. Але в суворих умовах гаджет може і не прослужити так довго.

Виявляється, на термін служби складного дисплея може вплинути холодна погода. Щоправда, Samsung запевняє, що навіть за низьких температур Z Fold 7 покаже себе непогано: йому обіцяють 60 тисяч складань за температури -20 градусів Цельсія.

Що стосується високих температур, то тут картина оптимістичніша: за словами виробників, складаний смартфон може витримати 300 тисяч складань за радикальних 60 градусів Цельсія.

Як зазначає видання, це справді хороші показники: більш ранні моделі Fold 5 і Flip 5 були здатні витримати лише 150 тисяч складань за тих самих 60 градусів.

Але взагалі-то в керівництві з безпеки складних пристроїв Samsung зазначено, що гаджети слід використовувати тільки за температури від 0 до 35 градусів Цельсія (від 32 до 95 градусів за Фаренгейтом. Вихід за межі цього температурного діапазону може призвести до пошкодження пристрою або скорочення терміну служби акумулятора.

Що стосується українських користувачів, то їм, за помірно-континентального клімату, що переважає в Україні, схоже, можна не турбуватися щодо різких температурних перепадів.

Нагадаємо, що складаний смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 був офіційно представлений на Galaxy Unpacked у липні нинішнього року.

Незабаром користувачі помітили критичний дефект нових телефонів Galaxy Z Fold 7. Коли гаджети з'явилися в магазинах, покупці виявили, що нові шарніри заважають пристроям повністю розкриватися.

Ця історія виявилася не поодинокою, і далі ще більше людей стали скаржитися на найтонший смартфон Samsung. Відкривати його справді виявилося дуже незручно: магніти, що утримують дві половинки разом, занадто сильні, а площа можливого захоплення дуже маленька якраз через тонкий дизайн. Тому користувачам доводиться подовгу сидіти, намагаючись "підчепити" телефон і при цьому не упустити його.