Гроші на вітер: чому новий смартфон Samsung розчарував експертів (фото)

Компанія Samsung у серпні випустила новий бюджетний смартфон Galaxy A17. Він задумувався як продовження успішної моделі, але в підсумку експерти залишилися незадоволені.

Related video

Попередник нового смартфона — модель Galaxy A16 — відмінно продавалася в першому кварталі 2025 року. Однак нова версія виявилася не дуже вдалою — насамперед, через слабкий процесор, пише gsmarena.com. Galaxy A17 працює на старому і повільному Exynos 1330, тож ігри та додатки раз у раз підвисають.

Характеристики дисплея у нового бюджетника теж середні: звичайний 6,7-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 90 Гц, не дуже яскравий, без підтримки HDR-відео і автоматичного перемикання частоти оновлення.

Серед плюсів експерти назвали симпатичний дизайн — один із найкращих у категорії бюджетників. Відзначають, що Samsung вдалося зробити телефон трохи тоншим і легшим порівняно з попередньою версією. Утім, і тут були зауваження: сканер відбитків пальців, розташований збоку та інтегрований у кнопку живлення, працює добре, але було б зручніше, якби він розташовувався під дисплеєм.

Смартфон Galaxy A16 Фото: gsmarena.com

Батарея ємністю 5000 мАг виявилася не найвитривалішою, а технологія зарядки не змінилася: як і його попередник, Galaxy A17 підтримує дротову зарядку потужністю до 25 Вт. І при цьому його назвали одним із найповільніших телефонів: щоб пристрій зарядився повністю, знадобилося майже півтори години (якщо бути точним, то 1 година 20 хвилин).

У смартфона Galaxy A17 немає апаратного датчика наближення. Замість нього використовується віртуальний датчик, тому іноді під час розмови екран освітлюється. Це відбувається не завжди, але, мабуть, на ситуацію впливає те, як ви тримаєте телефон.

Конфігурація камер, знову ж таки, залишилася від попередньої версії: 50 Мп + 5 Мп + 2 Мп. 5-мегапіксельна камера надширококутна, а 2-мегапіксельна використовується для макрозйомки. У новій версії основна камера отримала оптичну стабілізацію зображення (OIS), і загалом знімки на ній виходять непоганими, хоча динамічний діапазон можна було б і поліпшити. Що стосується інших камер, то вони не показали якихось видатних результатів.

Раніше стало відомо, що найкласніші знімки робить не Samsung і навіть не iPhone. Лідером мобільної фотографії виявився китайський смартфон Huawei Pura 80 Ultra.

Також Фокусписав про те, який телефон купити у 2025 році. Серед найкращих моделей називалися iPhone 16 Pro, Google Pixel 9 Pro, Samsung Galaxy S25 Ultra.

Ще стало відомо, що модель Samsung Galaxy S25 Edge потрапила до числа смартфонів з найкращими дисплеями. Компанію їй склали Google Pixel 9a і Xiaomi 15 Ultra.