Деньги на ветер: почему новый смартфон Samsung разочаровал экспертов (фото)

Компания Samsung в августе выпустила новый бюджетный смартфон Galaxy A17. Он замышлялся как продолжение успешной модели, но в итоге эксперты остались недовольны.

Предшественник нового смартфона – модель Galaxy A16 – отлично продавалась в первом квартале 2025 года. Однако новая версия оказалась не очень удачной – в первую очередь, из-за слабого процессора, пишет gsmarena.com. Galaxy A17 работает на старом и медленном Exynos 1330, так что игры и приложения то и дело подвисают.

Характеристики дисплея у нового бюджетника тоже средние: обычный 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, не очень яркий, без поддержки HDR-видео и автоматического переключения частоты обновления.

Среди плюсов эксперты назвали симпатичный дизайн – один из лучших в категории бюджетников. Отмечают, что Samsung удалось сделать телефон немного тоньше и легче по сравнению с предыдущей версией. Впрочем, и здесь были замечания: сканер отпечатков пальцев, расположенный сбоку и интегрированный в кнопку питания, работает хорошо, но было бы удобнее, если бы он находился под дисплеем.

Смартфон Galaxy A16 Фото: gsmarena.com

Батарея емкостью 5000 мАч оказалась не самой выносливой, а технология зарядки не изменилась: как и его предшественник, Galaxy A17 поддерживает проводную зарядку мощностью до 25 Вт. И при этом его назвали одним из самых медленных телефонов: чтобы устройство зарядилось полностью, понадобилось почти полтора часа (если быть точным, то 1 час 20 минут).

У смартфона Galaxy A17 нет аппаратного датчика приближения. Вместо него используется виртуальный датчик, поэтому иногда во время разговора экран освещается. Это происходит не всегда, но, видимо, на ситуацию влияет то, как вы держите телефон.

Конфигурация камер, опять же, осталась от предыдущей версии: 50 Мп + 5 Мп + 2 Мп. 5-мегапиксельная камера сверхширокоугольная, а 2-мегапиксельная используется для макросъемки. В новой версии основная камера получила оптическую стабилизацию изображения (OIS), и в целом снимки на ней получаются неплохими, хотя динамический диапазон можно было бы и улучшить. Что касается других камер, то они не показали каких-то выдающихся результатов.

