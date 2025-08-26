Гігантська сонячна станція з дзеркал вразила мережу: що в ній незвичайного (відео)

В мережі з’явилося відео з китайської сонячної електростанції в регіоні Ганьсу. Вона складається з 30 тисяч дзеркал, які направляють світло на 200-метрові шпилі.

Попри те, що сонячна електростанція вже деякий час знаходиться в експлуатації, кадри з Ганьсу завірусились у мережі, зазначає WinFuture.

Сонячна станція в Ганьсу

На відео можна побачити дві яскраві точки світла, схожі на штучні сонця, чітко виділяються на тлі блакитного пустельного неба. Між ними з ландшафту височіють дві вежі, оточені концентрично розташованими дзеркалами.

"Сцена виглядає як артпроєкт або науково-фантастична інсталяція, але це функціонуюча частина електростанції, яка працює вже багато років", — зазначили у виданні.

Повідомляється, що станція складається з двох окремих полів, кожне з яких має понад 12 000 геліостатів – керованих комп’ютером дзеркал, які відстежують сонце та спрямовують його світло на вежу висотою 263 метри. Там сольова суміш нагрівається до температури понад 560 °C.

Накопичене тепло приводить в дію парові турбіни та дозволяє виробляти електроенергію до 11 годин після заходу сонця. Кожне з двох полів забезпечує до 100 мегават потужності.

Нагадаємо, у Китаї також відкрили першу у світі будівлю, у якої сонячні панелі встановлені не на даху, а на стінах. Офісну вежу, що працює на зеленій енергії, спроєктували в місті Циндао.

Фокус також повідомляв, що Міністерство промисловості Китаю закликало представників сонячної енергетики країни обмежити виробництво сонячних панелей та пом'якшити надмірну конкуренцію.