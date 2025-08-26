Гигантская солнечная станция из зеркал поразила сеть: что в ней необычного (видео)

В сети появилось видео с китайской солнечной электростанции в регионе Ганьсу. Она состоит из 30 тысяч зеркал, которые направляют свет на 200-метровые шпили.

Несмотря на то, что солнечная электростанция уже некоторое время находится в эксплуатации, кадры из Ганьсу завирусились в сети, отмечает WinFuture.

Солнечная станция в Ганьсу

На видео можно увидеть две яркие точки света, похожие на искусственные солнца, четко выделяющиеся на фоне голубого пустынного неба. Между ними из ландшафта возвышаются две башни, окруженные концентрически расположенными зеркалами.

"Сцена выглядит как арт-проект или научно-фантастическая инсталляция, но это функционирующая часть электростанции, которая работает уже много лет", — отметили в издании.

Сообщается, что станция состоит из двух отдельных полей, каждое из которых имеет более 12 000 гелиостатов — управляемых компьютером зеркал, которые отслеживают солнце и направляют его свет на башню высотой 263 метра. Там солевая смесь нагревается до температуры более 560 °C.

Накопленное тепло приводит в действие паровые турбины и позволяет вырабатывать электроэнергию до 11 часов после захода солнца. Каждое из двух полей обеспечивает до 100 мегаватт мощности.

Напомним, в Китае также открыли первое в мире здание, у которого солнечные панели установлены не на крыше, а на стенах. Офисную башню, работающую на зеленой энергии, спроектировали в городе Циндао.

Фокус также сообщал, что Министерство промышленности Китая призвало представителей солнечной энергетики страны ограничить производство солнечных панелей и смягчить чрезмерную конкуренцию.