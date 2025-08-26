Сонячна станція розміром з Чикаго: в мережі показали проект на 7 млн панелей (фото)
В Китаї продемонстрували сонячну електростанцію на Тибетському плато, яка по завершенню будівництва стане найбільшою у світі.
Сонячна станція займатиме 610 квадратних кілометрів, що дорівнює площі Чикаго. Після повного завершення проєкт матиме понад 7 мільйонів панелей і зможе виробляти достатньо енергії для 5 мільйонів будинків, повідомляє Euronews.
Окрім виробництва енергії, цей сонячна станція виконує ще одну важливу функцію. У місцевості, яка переважно є пустелею, Панелі діють як вітрозахисні екрани, зменшуючи кількість пилу та піску, а також уповільнюючи випаровування з ґрунту, що забезпечує рослинності опору.
Ба більше, в трав’янистих зонах між панелями пасуться вівці. Ван Аньвей, керівник енергетичного управління префектури Хайнань, назвав це "виграшною" ситуацією на кількох рівнях.
"Що стосується виробництва, то підприємства виробляють електроенергію на верхньому рівні, а з точки зору екології, то трава росте внизу під сонячними панелями, а селяни можуть пасти овець між ними", – додав він.Важливо
Наразі сонячні панелі встановлено приблизно на двох третинах виділеної ділянки. Як і багато сонячних та вітрових електростанцій Китаю, вона була побудована на відносно малонаселеному заході країни.
У виданні наголосили, що Китай впроваджує сонячні панелі набагато швидше, ніж будь-яка інша країна у світі. Лише за перші шість місяців року КНР встановила 212 гігават сонячних потужностей, що перевищує загальну потужність США в 178 гігават станом на кінець 2024 року.
Нагадаємо, мешканці сільської місцевості в Австралії скаржаться, що плани щодо встановлення сонячної електростанції неподалік шкодять психічному здоров’ю громади.
Фокус також повідомляв, що швидке поширення сонячних панелей у Пакистані, яке спочатку заохочував уряд, призвело до збільшення рахунків для бідних верств населення.