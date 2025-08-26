Сонячна станція розміром з Чикаго: в мережі показали проект на 7 млн панелей (фото)

В Китаї продемонстрували сонячну електростанцію на Тибетському плато, яка по завершенню будівництва стане найбільшою у світі.

Сонячна станція займатиме 610 квадратних кілометрів, що дорівнює площі Чикаго. Після повного завершення проєкт матиме понад 7 мільйонів панелей і зможе виробляти достатньо енергії для 5 мільйонів будинків, повідомляє Euronews.

Сонячна станція в Хайнані

Окрім виробництва енергії, цей сонячна станція виконує ще одну важливу функцію. У місцевості, яка переважно є пустелею, Панелі діють як вітрозахисні екрани, зменшуючи кількість пилу та піску, а також уповільнюючи випаровування з ґрунту, що забезпечує рослинності опору.

Ба більше, в трав’янистих зонах між панелями пасуться вівці. Ван Аньвей, керівник енергетичного управління префектури Хайнань, назвав це "виграшною" ситуацією на кількох рівнях.

Вівці пасуться на території сонячної станції

"Що стосується виробництва, то підприємства виробляють електроенергію на верхньому рівні, а з точки зору екології, то трава росте внизу під сонячними панелями, а селяни можуть пасти овець між ними", – додав він.

Наразі сонячні панелі встановлено приблизно на двох третинах виділеної ділянки. Як і багато сонячних та вітрових електростанцій Китаю, вона була побудована на відносно малонаселеному заході країни.

У виданні наголосили, що Китай впроваджує сонячні панелі набагато швидше, ніж будь-яка інша країна у світі. Лише за перші шість місяців року КНР встановила 212 гігават сонячних потужностей, що перевищує загальну потужність США в 178 гігават станом на кінець 2024 року.

