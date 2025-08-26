Солнечная станция размером с Чикаго: в сети показали проект на 7 млн панелей (фото)
В Китае продемонстрировали солнечную электростанцию на Тибетском плато, которая по завершению строительства станет крупнейшей в мире.
Солнечная станция будет занимать 610 квадратных километров, что равно площади Чикаго. После полного завершения проект будет иметь более 7 миллионов панелей и сможет производить достаточно энергии для 5 миллионов домов, сообщает Euronews.
Кроме производства энергии, эта солнечная станция выполняет еще одну важную функцию. В местности, которая преимущественно является пустыней, Панели действуют как ветрозащитные экраны, уменьшая количество пыли и песка, а также замедляя испарение из почвы, что обеспечивает растительности опору.
Более того, в травянистых зонах между панелями пасутся овцы. Ван Аньвэй, руководитель энергетического управления префектуры Хайнань, назвал это "выигрышной" ситуацией на нескольких уровнях.
"Что касается производства, то предприятия производят электроэнергию на верхнем уровне, а с точки зрения экологии, то трава растет внизу под солнечными панелями, а крестьяне могут пасти овец между ними", — добавил он.Важно
Сейчас солнечные панели установлены примерно на двух третях выделенного участка. Как и многие солнечные и ветровые электростанции Китая, она была построена на относительно малонаселенном западе страны.
В издании отметили, что Китай внедряет солнечные панели гораздо быстрее, чем любая другая страна в мире. Только за первые шесть месяцев года КНР установила 212 гигаватт солнечных мощностей, что превышает общую мощность США в 178 гигаватт по состоянию на конец 2024 года.
