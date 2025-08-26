Солнечная станция размером с Чикаго: в сети показали проект на 7 млн панелей (фото)

В Китае продемонстрировали солнечную электростанцию на Тибетском плато, которая по завершению строительства станет крупнейшей в мире.

Солнечная станция будет занимать 610 квадратных километров, что равно площади Чикаго. После полного завершения проект будет иметь более 7 миллионов панелей и сможет производить достаточно энергии для 5 миллионов домов, сообщает Euronews.

Солнечная станция в Хайнане

Кроме производства энергии, эта солнечная станция выполняет еще одну важную функцию. В местности, которая преимущественно является пустыней, Панели действуют как ветрозащитные экраны, уменьшая количество пыли и песка, а также замедляя испарение из почвы, что обеспечивает растительности опору.

Более того, в травянистых зонах между панелями пасутся овцы. Ван Аньвэй, руководитель энергетического управления префектуры Хайнань, назвал это "выигрышной" ситуацией на нескольких уровнях.

Овцы пасутся на территории солнечной станции

"Что касается производства, то предприятия производят электроэнергию на верхнем уровне, а с точки зрения экологии, то трава растет внизу под солнечными панелями, а крестьяне могут пасти овец между ними", — добавил он.

Сейчас солнечные панели установлены примерно на двух третях выделенного участка. Как и многие солнечные и ветровые электростанции Китая, она была построена на относительно малонаселенном западе страны.

В издании отметили, что Китай внедряет солнечные панели гораздо быстрее, чем любая другая страна в мире. Только за первые шесть месяцев года КНР установила 212 гигаватт солнечных мощностей, что превышает общую мощность США в 178 гигаватт по состоянию на конец 2024 года.

