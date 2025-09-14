Телефони стануть непотрібними: гаджет AlterEgo дозволяє спілкуватися силою думки (відео)

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту (MIT) розробили гаджет під назвою AlterEgo, який розпізнає думки користувача, використовуючи електропровідність кісток.

AlterEgo являє собою головний убір, схожий на слуховий апарат, що вловлює найменші рухи в роті, на обличчі та в голосових зв'язках користувача, перетворюючи їх на слова за допомогою програмного забезпечення. Про це пише The Telegraph.

Розробники описують AlterEgo як "перший у світі майже телепатичний носимий пристрій", покликаний допомогти людям з розладами мовлення, такими як розсіяний склероз, висловлювати свої думки. Гаджет може забезпечити безмовне спілкування між двома користувачами, а також доступ до ШІ чи Google без використання смартфона.

Фахівець з інформатики з Массачусетського технологічного інституту Арнав Капур стверджує, що ця портативна гарнітура зі ШІ надасть користувачам "силу телепатії, але лише для тих думок, якими ви хочете поділитися". За його словами, технологія відчувається як "природне продовження людського розуму".

"Вона виявляє сигнали, які користувачі надсилають до рота та голосових зв’язок, коли навмисно, але беззвучно вимовляють слова", – пояснили розробники.

Повідомляється, що гаджет вже розпізнає мовлення з точністю 90%, однак потребує точного налаштування для кожного користувача та навчання. Наразі команда працює над тим, щоб цю технологію міг використовувати будь-хто.

Нагадаємо, засновник Microsoft Білл Гейтс припустив, що смартфони незабаром можуть відійти в минуле, а на зміну їм прийдуть електронні татуювання.

Фокус також повідомляв, що компанія Meta розробляє голографічні розумні окуляри Orion, здатні замінити смартфони картинками, що ширяють у повітрі.