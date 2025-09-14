Телефоны станут ненужными: гаджет AlterEgo позволяет общаться силой мысли (видео)

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали гаджет под названием AlterEgo, который распознает мысли пользователя, используя электропроводность костей.

Related video

AlterEgo представляет собой головной убор, похожий на слуховой аппарат, улавливающий малейшие движения во рту, на лице и в голосовых связках пользователя, превращая их в слова с помощью программного обеспечения. Об этом пишет The Telegraph.

Демонстрация возможностей AlterEgo

Разработчики описывают AlterEgo как "первое в мире почти телепатическое носимое устройство", призванное помочь людям с расстройствами речи, такими как рассеянный склероз, выражать свои мысли. Гаджет может обеспечить безмолвное общение между двумя пользователями, а также доступ к ИИ или Google без использования смартфона.

Специалист по информатике из Массачусетского технологического института Арнав Капур утверждает, что эта портативная гарнитура с ИИ предоставит пользователям "силу телепатии, но только для тех мыслей, которыми вы хотите поделиться". По его словам, технология ощущается как "естественное продолжение человеческого разума".

Важно

Какую модель iPhone 17 лучше выбрать: характеристики всех четырех смартфонов

"Она обнаруживает сигналы, которые пользователи посылают в рот и голосовые связки, когда намеренно, но беззвучно произносят слова", — пояснили разработчики.

Сообщается, что гаджет уже распознает речь с точностью 90%, однако требует точной настройки для каждого пользователя и обучения. Сейчас команда работает над тем, чтобы эту технологию мог использовать любой желающий.

Напомним, основатель Microsoft Билл Гейтс предположил, что смартфоны вскоре могут отойти в прошлое, а на смену им придут электронные татуировки.

Фокус также сообщал, что компания Meta разрабатывает голографические умные очки Orion, способные заменить смартфоны картинками, парящими в воздухе.