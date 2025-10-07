Можна заживити мільйони будинків: вчені визначили найдешевше джерело енергії у світі

Нове дослідження, проведене Університетом Суррея у Великій Британії показало, що сонячна енергія сьогодні є найбільш економічно ефективною. Зокрема це стосується країн, які не можуть похвалитися сонячною погодою круглий рік.

За даними дослідників, у 2024 році загальна потужність встановлених сонячних панелей у світі перевищила 1,5 теравата, що вдвічі більше, ніж у 2020 році. Цього достатньо для живлення сотень мільйонів будинків, пише Tech Xplore.

Повідомляється, що в найсонячніших країнах виробництво однієї одиниці сонячної енергії коштує всього 0,02 фунта стерлінгів (1,1 грн), що робить її дешевшою за електроенергію, вироблену з вугілля, газу чи вітру.

"Навіть тут, у Великій Британії, країні, що розташована на 50 градусів північної широти, сонячна енергія є найдешевшим варіантом для великомасштабного виробництва енергії", — наголосив співавтор дослідження Раві Сілва.

Дослідницька група також виявила, що ціни на літій-іонні акумулятори впали на 89% з 2010 року, що робить системи сонячної енергії з накопичувачами такими ж економічно ефективними, як і газові електростанції. Ці установки, які поєднують сонячні панелі з акумуляторами, дозволяють зберігати сонячну енергію та вивільняти її за потреби.

При цьому дослідники вказали на кілька проблем, пов’язаних з сонячною енергетикою. Насамперед йдеться про підключення великої кількості сонячних панелей до існуючих електричних мереж. Наприклад, у Китаї високий рівень виробництва сонячної енергії призвів до перевантаження мережі та марнування енергії, коли пропозиція перевищує попит.

Співавтор дослідження Ехсан Резаї зазначив, зі збільшенням використання відновлюваної енергії зростатиме потреба у "розумних" мережах, прогнозуванні на основі штучного інтелекту та міцніших зв’язках між регіонами. Це потрібно для підтримки стабільності енергетичних систем.

Нагадаємо, аналітичний центр Wood Mackenzie прогнозує, що ціни на сонячні панелі зростуть до 9% у четвертому кварталі цього року, що зумовлено кількома факторами.