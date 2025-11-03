Дроти не потрібні: електроенергію тепер передають на великі відстані лазерами

Команда дослідників з Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів розробила експериментальний модуль фотоелектрично-термоелектричного генератора (PV-TEG) для використання в приймальній підсистемі лазерної системи бездротової передачі енергії (LWPT).

Вчені протестували модуль в умовах низької, помірної та високої атмосферної турбулентності, виявивши, що він зменшує теплове напруження та покращує продуктивність фотоелектричного приймача. Про це пише pv magazine.

Як пояснюють у виданні, термоелектричні генератори (TEG) перетворюють тепло на електрику завдяки ефекту Зеєбека, який виникає, коли різниця температур між двома різнорідними напівпровідниками створює різницю напруги.

TEG зазвичай використовуються в промисловості для рекуперації відпрацьованого тепла та перетворення його на електрику. Однак їхня висока вартість та обмежена ефективність досі обмежують їхнє ширше впровадження.

У системах PV-TEG сонячна панель генерує електроенергію вдень, тоді як TEG використовує різницю температур навколо елемента для виробництва електроенергії вночі. LWPT, також відомий як силове випромінювання, передає енергію на великі відстані за допомогою лазера.

"У попередніх дослідженнях багато дослідників в основному зосереджувалися на роботі приймачів PV-TEG за рівномірного світлового опромінення. Це дослідження інноваційно дослідило вплив гауссового лазера, що проходить крізь атмосферну турбулентність, на вихідні характеристики приймача PV-TEG та оцінило його покращення енергоефективності порівняно з традиційним приймачем PV за різних умов навколишнього середовища", – розповів провідний автор дослідження Мен Сяньлун.

Повідомляється, що під впливом гауссового світлового променя загальною потужністю 6 Вт загальна вихідна продуктивність системи PV-TEG покращилася на 25,81% порівняно з приймачем, що працює лише на фотоелектричних системах.

