Провода не нужны: электроэнергию теперь передают на большие расстояния лазерами

Команда исследователей из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов разработала экспериментальный модуль фотоэлектрически-термоэлектрического генератора (PV-TEG) для использования в приемной подсистеме лазерной системы беспроводной передачи энергии (LWPT).

Ученые протестировали модуль в условиях низкой, умеренной и высокой атмосферной турбулентности, обнаружив, что он уменьшает тепловое напряжение и улучшает производительность фотоэлектрического приемника. Об этом пишет pv magazine.

Как объясняют в издании, термоэлектрические генераторы (TEG) превращают тепло в электричество благодаря эффекту Зеебека, который возникает, когда разница температур между двумя разнородными полупроводниками создает разницу напряжения.

TEG обычно используются в промышленности для рекуперации отработанного тепла и преобразования его в электричество. Однако их высокая стоимость и ограниченная эффективность до сих пор ограничивают их более широкое внедрение.

В системах PV-TEG солнечная панель генерирует электроэнергию днем, а TEG использует разницу температур вокруг элемента для производства электроэнергии ночью. LWPT, также известный как силовое излучение, передает энергию на большие расстояния с помощью лазера.

"В предыдущих исследованиях многие исследователи в основном сосредотачивались на работе приемников PV-TEG при равномерном световом облучении. Это исследование инновационно исследовало влияние гауссового лазера, проходящего сквозь атмосферную турбулентность, на выходные характеристики приемника PV-TEG и оценило его улучшение энергоэффективности по сравнению с традиционным приемником PV при различных условиях окружающей среды", — рассказал ведущий автор исследования Мэн Сяньлун.

Сообщается, что под воздействием гауссового светового луча общей мощностью 6 Вт общая выходная производительность системы PV-TEG улучшилась на 25,81% по сравнению с приемником, работающим только на фотоэлектрических системах.

