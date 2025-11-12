Три технології повністю змінять електрокари: що відомо про передові батареї (фото)

У сфері акумуляторів для електромобілів є три потужні технології, здатні зробити такі авто доступнішими, безпечнішими та далекобійнішими.

Звичні літій-іонні аналоги, звісно, регулярно вдосконалюються, але справжня революція настане з впровадженням твердотільних і натрій-іонних елементів, а також нових підходів до їхнього компонування, пише Pune Mirror.

Твердотільні акумулятори

Експерти сходяться на думці, що це, можливо, найбільш фундаментальне зрушення в архітектурі батарей. На відміну від сучасних осередків, у яких використовується легкозаймистий рідкий електроліт, тут його замінює твердий матеріал.

Відсутність горючої рідини в принципі унеможливлює ризик загоряння і теплового розгону. Такі батареї можуть зберігати більше енергії в тому ж обсязі. Це дасть змогу або збільшити запас ходу за того самого розміру батареї, або зробити її меншою і легшою, зберігши колишні показники.

До того ж теоретично вони здатні заряджатися набагато швидше, ніж сучасні акумулятори.

Поки що масове застосування твердотільних батарей стримується складністю і високою вартістю виробництва. Проте Toyota, BMW та інші автоконцерни вже активно працюють над практичним впровадженням твердотільних альтернатив у серійні моделі електрокарів. Їх варто чекати на ринку в найближчі 5-10 років.

Прототип BMW i7 з твердотільною батареєю Фото: BMW

Натрій-іонні батареї

Менш відома, але перспективна розробка. Головна перевага — доступність сировини. Натрій, на відміну від літію, кобальту і нікелю, — це один з найпоширеніших і найдешевших елементів на планеті. Відмова від дорогих металів робить ці батареї дешевшими у виробництві. Зменшується і залежність від складних і геополітично нестабільних ланцюжків поставок.

Але є і компроміс — нижча щільність енергії. Це означає, що натрієві акумулятори при тій самій вазі забезпечують менший запас ходу. Тому насамперед їх застосовуватимуть, найімовірніше, не в преміальних електрокарах із рекордним запасом ходу, а в міських автомобілях, комерційному транспорті, а також стаціонарних системах зберігання енергії для електромереж на випадок блекаутів.

Літій-залізо-фосфатні АКБ

Батареї типу LiFePO4 вже активно використовуються Tesla і китайськими виробниками. Це більш безпечний, дешевий і довговічний різновид літій-іонної хімії, але з меншою щільністю енергії, ніж у нікель-вмісних осередків.

Крім того, має місце архітектура Cell-to-Pack. Це виробнича інновація, яка дає змогу прибрати з конструкції батарейного блоку зайві компоненти (наприклад, модулі) і "упакувати" більше активного матеріалу в той самий об'єм. Такий підхід збільшує щільність енергії без зміни самої хімії осередків.

Експерти попереджають, що не варто чекати чудес надто скоро, але впевнені, що спільний розвиток твердотільних і натрій-іонних технологій у найближче десятиліття справді перетворить ринок електромобілів.

