Кінець бюджетних смартфонів: експерти попередили про зростання цін до 2026 року

Наступного року покупці можуть зіткнутися з вищими цінами на телефони, ноутбуки та інші гаджети, оскільки центри обробки даних зі штучним інтелектом (ШІ) потребують все більше мікросхем пам'яті, що використовуються в споживчій електроніці.

Попит на чипи, пов’язані зі штучним інтелектом, продовжує зростати, значно перевищуючи пропозицію. Про це пише AFP з посиланням на експертів галузі.

Президент Xiaomi Лу Вейбін нещодавно заявив, що у 2026 році тиск на ланцюг поставок мікросхем пам'яті "буде набагато більшим, ніж цього року". За його словами, це призведе до значного росту роздрібних цін на гаджети.

"Усі компанії, що виробляють ПК, смартфони, сервери тощо, постраждають від дефіциту. Кінцевий результат: споживачі платитимуть більше", — додав Вільям Кітінг, керівник консалтингової фірми Ingenuity з питань напівпровідників та технологій.

Як пояснює Кітінг, хоча попит, зумовлений штучним інтелектом, перевищує очікування, але виробники мікросхем пам'яті також "різко скорочують" витрати на розширення виробничих потужностей в останні роки.

"Зберігати обмежені потужності, тримати високі ціни – це, по суті, їхня мантра. Вони зробили це навмисно, щоб не допустити повторення нещодавнього обвалу цін", — стверджує глава Ingenuity.

Своєю чергою галузеві аналітики TrendForce знизили свої прогнози щодо світового виробництва смартфонів та ноутбуків на 2026 рік. У компанії зазначили, що індустрія пам’яті розпочала потужний цикл зростання цін, що змушує бюджетні бренди підвищувати роздрібні ціни.

"Споживачі та підприємства повинні очікувати підвищення цін на процесори, збільшення термінів постачання та збільшення кількості контрактів "бери або плати" принаймні до початку 2026 року", — попередив Стівен Ву, засновник інвестиційного фонду Carthage Capital.

