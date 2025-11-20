Конец бюджетных смартфонов: эксперты предупредили о росте цен к 2026 году

В следующем году покупатели могут столкнуться с более высокими ценами на телефоны, ноутбуки и другие гаджеты, поскольку центры обработки данных с искусственным интеллектом (ИИ) требуют все больше микросхем памяти, используемых в потребительской электронике.

Спрос на чипы, связанные с искусственным интеллектом, продолжает расти, значительно превышая предложение. Об этом пишет AFP со ссылкой на экспертов отрасли.

Президент Xiaomi Лу Вейбин недавно заявил, что в 2026 году давление на цепь поставок микросхем памяти "будет гораздо больше, чем в этом году". По его словам, это приведет к значительному росту розничных цен на гаджеты.

"Все компании, производящие ПК, смартфоны, серверы и т.д., пострадают от дефицита. Конечный результат: потребители будут платить больше", — добавил Уильям Китинг, руководитель консалтинговой фирмы Ingenuity по вопросам полупроводников и технологий.

Как объясняет Китинг, хотя спрос, обусловленный искусственным интеллектом, превышает ожидания, но производители микросхем памяти также "резко сокращают" расходы на расширение производственных мощностей в последние годы.

"Сохранять ограниченные мощности, держать высокие цены — это, по сути, их мантра. Они сделали это намеренно, чтобы не допустить повторения недавнего обвала цен", — утверждает глава Ingenuity.

В свою очередь отраслевые аналитики TrendForce снизили свои прогнозы относительно мирового производства смартфонов и ноутбуков на 2026 год. В компании отметили, что индустрия памяти начала мощный цикл роста цен, что заставляет бюджетные бренды повышать розничные цены.

"Потребители и предприятия должны ожидать повышения цен на процессоры, увеличения сроков поставки и увеличения количества контрактов "бери или плати" по крайней мере до начала 2026 года", — предупредил Стивен Ву, основатель инвестиционного фонда Carthage Capital.

Напомним, Apple сокращает производство iPhone Air и откладывает выпуск модели второго поколения на неопределенный срок.

Фокус также сообщал, что компания Xiaomi назвала модели смартфонов, с которыми скоро можно будет попрощаться.