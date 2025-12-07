Нікелеві батареї стануть потужним апгрейдом для електрокарів: як усунули їхню головну ваду

Акумулятори з високим вмістом нікелю вважаються майбутнім електромобілів завдяки їхній високій щільності енергії. Але досі їхнє впровадження гальмувала проблема швидкої деградації. Корейські вчені з KAIST уперше знайшли фундаментальну причину цього явища і запропонували рішення.

Дослідники виявили, що добавка до електроліту, яку раніше вважали корисною, насправді руйнує структуру батареї зсередини. Це відкриття допоможе створити нове покоління надійних і довговічних акумуляторів для електрокарів, пише Tech Xplore.

У чому був дефект

Винуватцем виявилася добавка сукцинонітрил (CN4), яку традиційно впроваджували в електроліт для поліпшення стабільності. Однак у випадку з високонікелевими катодами вона повела себе несподівано. Комп'ютерне моделювання показало, що молекули CN4 занадто сильно зв'язуються з іонами нікелю на поверхні катода.

Цей зв'язок руйнує захисний шар, який має формуватися на поверхні електрода. У результаті структура катода спотворюється, а іони нікелю починають "вимиватися" в електроліт. Потрапляючи на анод, цей нікель працює як шкідливий каталізатор, прискорюючи розкладання електроліту і витрачання літію, що призводить до стрімкого падіння ємності АКБ.

Результати

Вчені з'ясували, що CN4, який був корисний у старих типах літій-кобальтових акумуляторів, виявився згубним для сучасних нікелевих. Тепер, розуміючи механізм руйнування на молекулярному рівні, команда планує розробити нові добавки, які не будуть агресивно взаємодіяти з нікелем. Це дасть змогу зберегти високу ємність батарей, кратно збільшивши їхній ресурс.

