Смартфони в Україні тепер можуть підключатися до Starlink: як скористатися функцією

Компанія «Київстар» відкрила можливість тестування супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell для користувачів iPhone.

Власники iPhone тепер можуть обмінюватися SMS через супутники Starlink у місцях, де відсутнє покриття мобільної мережі. Про це йдеться в пресрелізі.

Технологія доступна на всіх моделях iPhone, починаючи з iPhone, на iOS 26.2 та новіших версіях операційної системи. Телефон автоматично розпізнають технологію Starlink Direct to Cell та автоматично підключаються до мережі Kyivstar | SpaceX, коли втрачають наземний сигнал.

Як зазначають у Мінцифри, першими скористатися Starlink Direct to Cell отримали змогу користувачі смартфонів на Android. З того часу технологією скористались уже понад 2 мільйони людей. Загальний обсяг вхідних та вихідних повідомлень сягнув понад 543 тисяч.

Найбільше користувачів Starlink Direct to Cell зафіксовано у Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Тернополі. При цьому найактивніший обмін SMS зафіксовано на підконтрольній території півдня та сходу України.

"З відкриттям доступу до Starlink Direct to Cell на iPhone кількість потенційних користувачів зростає до понад 15,5 млн — це загальна кількість абонентів "Київстар" з LTE-смартфонами, які підтримують 4G і мають відповідні SIM-карти", — зазначається у пресрелізі.

Що відомо про Starlink Direct to Cell

Супутники Starlink з функціоналом Direct to Cell оснащені сучасним модемом eNodeB, який функціонує як стільникова вежа у космосі, забезпечуючи інтеграцію мережі, подібну до стандартного роумінгового партнера.

Технологія Direct to Cell працює з існуючими LTE-телефонами всюди, де видно небо. Не потрібні зміни обладнання, прошивки чи спеціальні додатки.

Нагадаємо, у вересні оператор "Київстар" оголосив про початок відкритого тестування технології прямого супутникового зв'язку Direct to Cell.

Фокус також повідомляв, що Україна стане однією з перших держав у світі зі зв'язком Direct to Cell, а також першою воюючою країною, де Starlink розгорне цю технологію.