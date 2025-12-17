Смартфоны в Украине теперь могут подключаться к Starlink: как воспользоваться функцией

Компания "Киевстар" открыла возможность тестирования спутниковой связи Starlink Direct to Cell для пользователей iPhone.

Владельцы iPhone теперь могут обмениваться SMS через спутники Starlink в местах, где отсутствует покрытие мобильной сети. Об этом говорится в пресс-релизе.

Технология доступна на всех моделях iPhone, начиная с iPhone, на iOS 26.2 и более новых версиях операционной системы. Телефон автоматически распознает технологию Starlink Direct to Cell и автоматически подключается к сети Kyivstar | SpaceX, когда теряет наземный сигнал.

Как отмечают в Минцифры, первыми воспользоваться Starlink Direct to Cell получили возможность пользователи смартфонов на Android. С тех пор технологией воспользовались уже более 2 миллионов человек. Общий объем входящих и исходящих сообщений достиг более 543 тысяч.

Відео дня

Важно

Почему в Украине нет и не будет своего Starlink: "Флэш" назвал недостатки украинского проекта

Больше всего пользователей Starlink Direct to Cell зафиксировано в Киеве, Львове, Виннице, Хмельницком и Тернополе. При этом самый активный обмен SMS зафиксирован на подконтрольной территории юга и востока Украины.

"С открытием доступа к Starlink Direct to Cell на iPhone количество потенциальных пользователей возрастает до более 15,5 млн — это общее количество абонентов "Киевстар" с LTE-смартфонами, которые поддерживают 4G и имеют соответствующие SIM-карты", — отмечается в пресс-релизе.

Что известно о Starlink Direct to Cell

Спутники Starlink с функционалом Direct to Cell оснащены современным модемом eNodeB, который функционирует как сотовая башня в космосе, обеспечивая интеграцию сети, подобную стандартному роуминговому партнеру.

Технология Direct to Cell работает с существующими LTE-телефонами везде, где видно небо. Не нужны изменения оборудования, прошивки или специальные приложения.

Напомним, в сентябре оператор "Киевстар" объявил о начале открытого тестирования технологии прямой спутниковой связи Direct to Cell.

Фокус также сообщал, что Украина станет одним из первых государств в мире со связью Direct to Cell, а также первой воюющей страной, где Starlink развернет эту технологию.