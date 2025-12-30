Нічого про війну: як змінився топ запитів українців в Google з 2011-го по 2025 рік

Протягом років на топ пошукових запитів впливають тренди, політична ситуація чи визначні події в Україні та світі. До повномасштабного вторгнення РФ українців більше цікавив розважальний контент, після — карти повітряних тривог і новини, проте у 2025 році запитів про війну знову поменшало.

Найпопулярніші запити в Google від українців з 2011-го по 2025 рік зібрані в інфографіці "Слово і діло". При її укладенні журналісти користувалися інформацією з офіційного блогу Google Україна станом на 25 грудня.

Згідно з даними Google, у 2011 році перше місце в топі пошукових запитів від українців посідала російська соціальна мережа "Вконтактє", заблокована у 2017-му. На другій сходинці були "Фільми 2011", на третій — "Google". Четверте місце посідала також нині заблокована російська соцмережа "Одноклассники", п'яте — розважальне шоу "Холостяк", яке того року вперше вийшло на екрани.

В топі 2012 року були запити в Google "дивитись фільми онлайн", "Євро-2012", "YouTube", "ЦВК" і "Євробачення-2012".

Найпопулярнішими пошуковими запитами 2013 року були серіали та шоу: "Свати 6 сезон", "Фільми 2013", "Холостяк 3", "Сила. Повернення додому" і "Величне століття: Роксолана".

У 2014 році топ очолював російський серіал "Фізрук", далі йшли "Громадське ТБ", "5 канал", "Новини України" та "Цензор.нет".

Топ запитів в Google 2015 року очолювали "Новини Донецька", "50 відтінків сірого", "Жанна Фріске" (російська співачка, що померла 15 червня 2015 року), "Кузьма Скрябін" (справжнє ім'я Андрій Кузьменко — український співак, який загинув у ДТП 2 лютого 2015 року) та "русская вєсна".

У 2016 році найбільше гуглили "Євро-2016", "Фізрук 3 сезон", російський серіал "Мажор 2 сезон", "Євробачення-2016" й американський фільм "Загін самогубців"

У 2017 році в топі запитів були "Фізрук 4 сезон", "Холостяк 7", "НАЗК", "Фільми 2017", "Анонімайзер" (сервіс або програма для приховування від вебсайтів IP-адреси та особистих даних).

Найпопулярнішими запитами в Google 2018 року були "ЧС-2018", "Мажор 3 сезон", "Євробачення-2018", український серіал "Школа 2 сезон", російський серіал "Поліцейський з Рубльовки 3 сезон".

У 2019 році в топ гугл-запитів вийшов серіал "Гра престолів 8 сезон", далі йшли Володимир Зеленський, який тогоріч став президентом України, російська співачка Юлія Началова, російська акторка Анастасія Заворотнюк і "Результати виборів 2019".

В топі 2020 року були "коронавірус", "коронавірус рекомендації", "вибори в США", платформа доя онлайн-навчання "Google Classroom" та "симптоми коронавірусу".

У 2021 році українці найбільше гуглили "Євро-2020", серіал "Гра в кальмара", "Холостяк 2021", "Google Classroom" та футбольний матч "Україна-Англія" (футбольний матч).

У 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, українці найчастіше шукали карти повітряних тривог, новини України, дані про "єДопомогу", карту України та інформацію про російського політика Володимира Жириновського, який помер 6 квітня того року.

У 2023 році в топі запитів були "Карта повітряних тривог", "Графік відключення світла", Пригожин (засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, що організував у червні невдалий бунт в РФ і загинув у серпні), "ChatGPT" та фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер".

Найпопулярнішими запитами 2024 року були "Графік відключення світла", "Євро-2024", "Сирський" (Олександр Сирський став того року новим головнокомандувачем Збройних сил України), "Олімпійські ігри 2024" та "Пасха 2024".

У 2025-му найчастішим запитом в Google лишився "Графік відключення світла", а також багато шукали шоу "Холостяк 2025", серіал "Гра в кальмара 2", китайську іграшку "Лабубу" та боксерський поєдинок "Усик Дюбуа".

Найпопулярніші запити українців в Google протягом 2011-2025 років Фото: Слово і діло

Нагадаємо, 4 грудня Google оприлюднив топ запитів українців за 2025 рік. Окрім зазначених в інфографіці "Слова і діла" тем, сходинки з 6 по 10 зайняли запити "Венздей 2 сезон", "Ущелина", "Гангстерленд", "Євробачення 2025" і "НАБУ".

Фахівці Unscramblerer.com 3 грудня розповіли, що люди у 2025 році найчастіше гуглили значення англомовного сленгу, зокрема потрапив у тренди запит "6-7".