Графіки відключень світла та "Холостяк": Google оприлюднив топ запитів українців за 2025 рік

Згідно зі статистикою Google, українці 2025 року найчастіше вбивали в пошуковий рядок "графіки відключення світла". Нижче в топі опинилися популярний телепроєкт "Холостяк 2025" і хітовий серіал від Netflix "Гра в кальмара 2".

Топ запитів за 2025 рік опублікований в офіційному блозі Google. В компанії проаналізували пошукову активність українців і визначили ключові теми, персоналії та події, що викликали найбільше цікавості.

Перша десятка загального рейтингу пошукових запитів 2025 року має такий вигляд:

Графік відключення світла; Холостяк 2025; Гра в кальмара 2; Лабубу; Усик Дюбуа; Венздей 2 сезон; Ущелина; Гангстерленд; Євробачення 2025; НАБУ.

Серед персон, згідно зі статистикою Google, найбільший інтерес українці виявляли до:

Українського боксера Олександра Усика; Українського актора Тараса Цимбалюка; Прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко; Українського бізнесмена Тимура Міндіча; Білоруського репера Макса Коржа; Першої леді США Меланії Трамп; Української ведучої та акторки Лесі Нікітюк; Українського актора Костянтина Темляка; Колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова; Новозеландського боксера Джозефа Паркера.

Серед людей, які у 2025 році пішли з життя, українці найчастіше шукали інформацію про:

Харківську блогерку Анну Жук; Колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія; Російського актора Романа Попова; Британського музиканта Оззі Осборна; Українського ведучого та військовослужбовця Максима Неліпу; Російську акторку Євгенію Добровольську; Російського кінорежисера і телеведучого Тиграна Кеосаяна; Американського політичного активіста Чарлі Кірка; Російського ведучого і актора Юрія Ніколаєва; Американського реслера і актора Халка Хогана.

Питання: "Що таке?" від українців найчастіше стосувалося:

Білого квитка; НАБУ; Мобілізаційного розпорядження; Договору довічного утримання; ТРО; Відпустки за рахунок служби; Військової присяги; Соціального супроводу ветеранів; Військового обліку; Розмитнення на ЗСУ.

Топ запитів категорії "покупка":

Лабубу; Пікап для ЗСУ; Айфон 17; Жіноча військова форма; Гарна вишиванка; Екофло; Дрогобицька сіль; Військові облігації; Валюта в банку; Генератор.

Фільми, які найчастіше гуглили українці у 2025 році:

"Ущелина"; "Носферату"; "Хороша погана дівчинка"; "Майнкрафт"; "Анора"; "Дракула: Історія кохання"; "Наша провина"; "Мікі 17"; "Ліло і Стіч"; "28 років потому".

Серіали 2025 року:

"Гра в кальмара 2"; "Венздей" 2 сезон; "Гангстерленд"; "Зворотній напрямок"; "Будиночок на щастя" 6 сезон; "Джінні і Джорджія" 2; "День шакала"; "Далеке місто"; "Кохання та полум'я"; "Бункер мільярдерів".

Нагадаємо, 3 грудня Фокус із посиланням на аналіз даних Google Trends та Ahrefs від Unscramblerer.com розповідав, які сленгові слова у 2025 році найчастіше гуглили у світі. Наймасовішим був запит "6-7" — ця комбінація цифр з пісні "Doot Doot" виконавця Srilla стала мемом після того, як один із відомих баскетболістів опублікував під цей трек ролик, в якому демонстрував свій зріст через рухи руками.

У 2024 році на першому місці топу запитів українців в Google також був графік відключення світла. Другу сходинку посідало "Євро 2024", а третю "Сирський". Також у топі були запити "Олімпійські ігри 2024", "Пасха 2024" та "Суджа".