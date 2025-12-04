Графіки відключень світла та "Холостяк": Google оприлюднив топ запитів українців за 2025 рік
Згідно зі статистикою Google, українці 2025 року найчастіше вбивали в пошуковий рядок "графіки відключення світла". Нижче в топі опинилися популярний телепроєкт "Холостяк 2025" і хітовий серіал від Netflix "Гра в кальмара 2".
Топ запитів за 2025 рік опублікований в офіційному блозі Google. В компанії проаналізували пошукову активність українців і визначили ключові теми, персоналії та події, що викликали найбільше цікавості.
Перша десятка загального рейтингу пошукових запитів 2025 року має такий вигляд:
- Графік відключення світла;
- Холостяк 2025;
- Гра в кальмара 2;
- Лабубу;
- Усик Дюбуа;
- Венздей 2 сезон;
- Ущелина;
- Гангстерленд;
- Євробачення 2025;
- НАБУ.
Серед персон, згідно зі статистикою Google, найбільший інтерес українці виявляли до:
- Українського боксера Олександра Усика;
- Українського актора Тараса Цимбалюка;
- Прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко;
- Українського бізнесмена Тимура Міндіча;
- Білоруського репера Макса Коржа;
- Першої леді США Меланії Трамп;
- Української ведучої та акторки Лесі Нікітюк;
- Українського актора Костянтина Темляка;
- Колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова;
- Новозеландського боксера Джозефа Паркера.
Серед людей, які у 2025 році пішли з життя, українці найчастіше шукали інформацію про:
- Харківську блогерку Анну Жук;
- Колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія;
- Російського актора Романа Попова;
- Британського музиканта Оззі Осборна;
- Українського ведучого та військовослужбовця Максима Неліпу;
- Російську акторку Євгенію Добровольську;
- Російського кінорежисера і телеведучого Тиграна Кеосаяна;
- Американського політичного активіста Чарлі Кірка;
- Російського ведучого і актора Юрія Ніколаєва;
- Американського реслера і актора Халка Хогана.
Питання: "Що таке?" від українців найчастіше стосувалося:
- Білого квитка;
- НАБУ;
- Мобілізаційного розпорядження;
- Договору довічного утримання;
- ТРО;
- Відпустки за рахунок служби;
- Військової присяги;
- Соціального супроводу ветеранів;
- Військового обліку;
- Розмитнення на ЗСУ.
Топ запитів категорії "покупка":
- Лабубу;
- Пікап для ЗСУ;
- Айфон 17;
- Жіноча військова форма;
- Гарна вишиванка;
- Екофло;
- Дрогобицька сіль;
- Військові облігації;
- Валюта в банку;
- Генератор.
Фільми, які найчастіше гуглили українці у 2025 році:
- "Ущелина";
- "Носферату";
- "Хороша погана дівчинка";
- "Майнкрафт";
- "Анора";
- "Дракула: Історія кохання";
- "Наша провина";
- "Мікі 17";
- "Ліло і Стіч";
- "28 років потому".
Серіали 2025 року:
- "Гра в кальмара 2";
- "Венздей" 2 сезон;
- "Гангстерленд";
- "Зворотній напрямок";
- "Будиночок на щастя" 6 сезон;
- "Джінні і Джорджія" 2;
- "День шакала";
- "Далеке місто";
- "Кохання та полум'я";
- "Бункер мільярдерів".
Нагадаємо, 3 грудня Фокус із посиланням на аналіз даних Google Trends та Ahrefs від Unscramblerer.com розповідав, які сленгові слова у 2025 році найчастіше гуглили у світі. Наймасовішим був запит "6-7" — ця комбінація цифр з пісні "Doot Doot" виконавця Srilla стала мемом після того, як один із відомих баскетболістів опублікував під цей трек ролик, в якому демонстрував свій зріст через рухи руками.
У 2024 році на першому місці топу запитів українців в Google також був графік відключення світла. Другу сходинку посідало "Євро 2024", а третю "Сирський". Також у топі були запити "Олімпійські ігри 2024", "Пасха 2024" та "Суджа".