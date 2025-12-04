Підтримайте нас RU
Графіки відключень світла та "Холостяк": Google оприлюднив топ запитів українців за 2025 рік

Оприлюднено топ запитів у гугл за 2025 рік
Українці у 2025 році найбільше гуглили графіки відключення світла | Фото: unsplash.com

Згідно зі статистикою Google, українці 2025 року найчастіше вбивали в пошуковий рядок "графіки відключення світла". Нижче в топі опинилися популярний телепроєкт "Холостяк 2025" і хітовий серіал від Netflix "Гра в кальмара 2".

Топ запитів за 2025 рік опублікований в офіційному блозі Google. В компанії проаналізували пошукову активність українців і визначили ключові теми, персоналії та події, що викликали найбільше цікавості.

Перша десятка загального рейтингу пошукових запитів 2025 року має такий вигляд:

  1. Графік відключення світла;
  2. Холостяк 2025;
  3. Гра в кальмара 2;
  4. Лабубу;
  5. Усик Дюбуа;
  6. Венздей 2 сезон;
  7. Ущелина;
  8. Гангстерленд;
  9. Євробачення 2025;
  10. НАБУ.

Серед персон, згідно зі статистикою Google, найбільший інтерес українці виявляли до:

  1. Українського боксера Олександра Усика;
  2. Українського актора Тараса Цимбалюка;
  3. Прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко;
  4. Українського бізнесмена Тимура Міндіча;
  5. Білоруського репера Макса Коржа;
  6. Першої леді США Меланії Трамп;
  7. Української ведучої та акторки Лесі Нікітюк;
  8. Українського актора Костянтина Темляка;
  9. Колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова;
  10. Новозеландського боксера Джозефа Паркера.

Серед людей, які у 2025 році пішли з життя, українці найчастіше шукали інформацію про:

  1. Харківську блогерку Анну Жук;
  2. Колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія;
  3. Російського актора Романа Попова;
  4. Британського музиканта Оззі Осборна;
  5. Українського ведучого та військовослужбовця Максима Неліпу;
  6. Російську акторку Євгенію Добровольську;
  7. Російського кінорежисера і телеведучого Тиграна Кеосаяна;
  8. Американського політичного активіста Чарлі Кірка;
  9. Російського ведучого і актора Юрія Ніколаєва;
  10. Американського реслера і актора Халка Хогана.

Питання: "Що таке?" від українців найчастіше стосувалося:

  1. Білого квитка;
  2. НАБУ;
  3. Мобілізаційного розпорядження;
  4. Договору довічного утримання;
  5. ТРО;
  6. Відпустки за рахунок служби;
  7. Військової присяги;
  8. Соціального супроводу ветеранів;
  9. Військового обліку;
  10. Розмитнення на ЗСУ.

Топ запитів категорії "покупка":

  1. Лабубу;
  2. Пікап для ЗСУ;
  3. Айфон 17;
  4. Жіноча військова форма;
  5. Гарна вишиванка;
  6. Екофло;
  7. Дрогобицька сіль;
  8. Військові облігації;
  9. Валюта в банку;
  10. Генератор.

Фільми, які найчастіше гуглили українці у 2025 році:

  1. "Ущелина";
  2. "Носферату";
  3. "Хороша погана дівчинка";
  4. "Майнкрафт";
  5. "Анора";
  6. "Дракула: Історія кохання";
  7. "Наша провина";
  8. "Мікі 17";
  9. "Ліло і Стіч";
  10. "28 років потому".

Серіали 2025 року:

  1. "Гра в кальмара 2";
  2. "Венздей" 2 сезон;
  3. "Гангстерленд";
  4. "Зворотній напрямок";
  5. "Будиночок на щастя" 6 сезон;
  6. "Джінні і Джорджія" 2;
  7. "День шакала";
  8. "Далеке місто";
  9. "Кохання та полум'я";
  10. "Бункер мільярдерів".

Нагадаємо, 3 грудня Фокус із посиланням на аналіз даних Google Trends та Ahrefs від Unscramblerer.com розповідав, які сленгові слова у 2025 році найчастіше гуглили у світі. Наймасовішим був запит "6-7" — ця комбінація цифр з пісні "Doot Doot" виконавця Srilla стала мемом після того, як один із відомих баскетболістів опублікував під цей трек ролик, в якому демонстрував свій зріст через рухи руками.

У 2024 році на першому місці топу запитів українців в Google також був графік відключення світла. Другу сходинку посідало "Євро 2024", а третю "Сирський". Також у топі були запити "Олімпійські ігри 2024", "Пасха 2024" та "Суджа".