Графики отключений света и "Холостяк": Google обнародовал топ запросов украинцев за 2025 год
Согласно статистике Google, украинцы 2025 года чаще всего вбивали в поисковую строку "графики отключения света". Ниже в топе оказались популярный телепроект "Холостяк 2025" и хитовый сериал от Netflix "Игра в кальмара 2".
Топ запросов за 2025 год опубликован в официальном блоге Google. В компании проанализировали поисковую активность украинцев и определили ключевые темы, персоналии и события, которые вызвали больше всего интереса.
Первая десятка общего рейтинга поисковых запросов 2025 года выглядит следующим образом:
- График отключения света;
- Холостяк 2025;
- Игра в кальмара 2;
- Лабубу;
- Усик Дюбуа;
- Венздей 2 сезон;
- Ущелье;
- Гангстерленд;
- Евровидение 2025;
- НАБУ.
Среди персон, согласно статистике Google, наибольший интерес украинцы проявляли к:
- Украинскому боксеру Александру Усику;
- Украинскому актеру Тарасу Цимбалюку;
- Премьер-министру Украины Юлии Свириденко;
- Украинскому бизнесмену Тимуру Миндичу;
- Белорусскому рэперу Максу Коржу;
- Первой леди США Мелании Трамп;
- Украинской ведущей и актрисе Лесе Никитюк;
- Украинскому актеру Константину Темляку;
- Бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову;
- Новозеландскому боксеру Джозефу Паркеру.
Среди людей, которые в 2025 году ушли из жизни, украинцы чаще всего искали информацию про:
- Харьковскую блогершу Анну Жук;
- Бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия;
- Российского актера Романа Попова;
- Британского музыканта Оззи Осборна;
- Украинского ведущего и военнослужащего Максима Нелипу;
- Российскую актрису Евгению Добровольскую;
- Российского кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна;
- Американского политического активиста Чарли Кирка;
- Российского ведущего и актера Юрия Николаева;
- Американского реслера и актера Халка Хогана.
Вопрос: "Что такое?" от украинцев чаще всего касался:
- Белого билета;
- НАБУ;
- Мобилизационного распоряжения;
- Договора пожизненного содержания;
- ТРО;
- Отпуска за счет службы;
- Военной присяги; Военной присяги;
- Социального сопровождения ветеранов;
- Военного учета;
- Растаможки на ВСУ.
Топ запросов категории "покупка":
- Лабубу;
- Пикап для ВСУ;
- Айфон 17;
- Женская военная форма;
- Красивая вышиванка;
- Экофло;
- Дрогобычская соль;
- Военные облигации;
- Валюта в банке;
- Генератор.
Фильмы, которые чаще всего гуглили украинцы в 2025 году:
- "Ущелье";
- "Носферату";
- "Хорошая плохая девочка";
- "Майнкрафт";
- "Анора";
- "Дракула: История любви";
- "Наша вина";
- "Мики 17";
- "Лило и Стич";
- "28 лет спустя".
Сериалы 2025 года:
- "Игра в кальмара 2";
- "Венздей" 2 сезон;
- "Гангстерленд";
- "Обратное направление";
- "Домик на счастье" 6 сезон;
- "Джинни и Джорджия" 2;
- "День шакала";
- "Далекий город";
- "Любовь и пламя";
- "Бункер миллиардеров".
Напомним, 3 декабря Фокус со ссылкой на анализ данных Google Trends и Ahrefs от Unscramblerer.com рассказывал, какие сленговые слова в 2025 году чаще всего гуглили в мире. Самым массовым был запрос "6-7" — эта комбинация цифр из песни "Doot Doot" исполнителя Srilla стала мемом после того, как один из известных баскетболистов опубликовал под этот трек ролик, в котором демонстрировал свой рост через движения руками.
В 2024 году на первом месте топа запросов украинцев в Google также был график отключения света. Вторую строчку занимало "Евро 2024", а третью "Сырский". Также в топе были запросы "Олимпийские игры 2024", "Пасха 2024" и "Суджа".