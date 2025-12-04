Графики отключений света и "Холостяк": Google обнародовал топ запросов украинцев за 2025 год

Согласно статистике Google, украинцы 2025 года чаще всего вбивали в поисковую строку "графики отключения света". Ниже в топе оказались популярный телепроект "Холостяк 2025" и хитовый сериал от Netflix "Игра в кальмара 2".

Топ запросов за 2025 год опубликован в официальном блоге Google. В компании проанализировали поисковую активность украинцев и определили ключевые темы, персоналии и события, которые вызвали больше всего интереса.

Первая десятка общего рейтинга поисковых запросов 2025 года выглядит следующим образом:

График отключения света; Холостяк 2025; Игра в кальмара 2; Лабубу; Усик Дюбуа; Венздей 2 сезон; Ущелье; Гангстерленд; Евровидение 2025; НАБУ.

Среди персон, согласно статистике Google, наибольший интерес украинцы проявляли к:

Украинскому боксеру Александру Усику; Украинскому актеру Тарасу Цимбалюку; Премьер-министру Украины Юлии Свириденко; Украинскому бизнесмену Тимуру Миндичу; Белорусскому рэперу Максу Коржу; Первой леди США Мелании Трамп; Украинской ведущей и актрисе Лесе Никитюк; Украинскому актеру Константину Темляку; Бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову; Новозеландскому боксеру Джозефу Паркеру.

Среди людей, которые в 2025 году ушли из жизни, украинцы чаще всего искали информацию про:

Харьковскую блогершу Анну Жук; Бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия; Российского актера Романа Попова; Британского музыканта Оззи Осборна; Украинского ведущего и военнослужащего Максима Нелипу; Российскую актрису Евгению Добровольскую; Российского кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна; Американского политического активиста Чарли Кирка; Российского ведущего и актера Юрия Николаева; Американского реслера и актера Халка Хогана.

Вопрос: "Что такое?" от украинцев чаще всего касался:

Белого билета; НАБУ; Мобилизационного распоряжения; Договора пожизненного содержания; ТРО; Отпуска за счет службы; Военной присяги; Военной присяги; Социального сопровождения ветеранов; Военного учета; Растаможки на ВСУ.

Топ запросов категории "покупка":

Лабубу; Пикап для ВСУ; Айфон 17; Женская военная форма; Красивая вышиванка; Экофло; Дрогобычская соль; Военные облигации; Валюта в банке; Генератор.

Фильмы, которые чаще всего гуглили украинцы в 2025 году:

"Ущелье"; "Носферату"; "Хорошая плохая девочка"; "Майнкрафт"; "Анора"; "Дракула: История любви"; "Наша вина"; "Мики 17"; "Лило и Стич"; "28 лет спустя".

Сериалы 2025 года:

"Игра в кальмара 2"; "Венздей" 2 сезон; "Гангстерленд"; "Обратное направление"; "Домик на счастье" 6 сезон; "Джинни и Джорджия" 2; "День шакала"; "Далекий город"; "Любовь и пламя"; "Бункер миллиардеров".

Напомним, 3 декабря Фокус со ссылкой на анализ данных Google Trends и Ahrefs от Unscramblerer.com рассказывал, какие сленговые слова в 2025 году чаще всего гуглили в мире. Самым массовым был запрос "6-7" — эта комбинация цифр из песни "Doot Doot" исполнителя Srilla стала мемом после того, как один из известных баскетболистов опубликовал под этот трек ролик, в котором демонстрировал свой рост через движения руками.

В 2024 году на первом месте топа запросов украинцев в Google также был график отключения света. Вторую строчку занимало "Евро 2024", а третью "Сырский". Также в топе были запросы "Олимпийские игры 2024", "Пасха 2024" и "Суджа".