Графики отключений света и "Холостяк": Google обнародовал топ запросов украинцев за 2025 год

Обнародован топ запросов в гугл за 2025 год
Украинцы в 2025 году больше всего гуглили графики отключения света | Фото: unsplash.com

Согласно статистике Google, украинцы 2025 года чаще всего вбивали в поисковую строку "графики отключения света". Ниже в топе оказались популярный телепроект "Холостяк 2025" и хитовый сериал от Netflix "Игра в кальмара 2".

Топ запросов за 2025 год опубликован в официальном блоге Google. В компании проанализировали поисковую активность украинцев и определили ключевые темы, персоналии и события, которые вызвали больше всего интереса.

Первая десятка общего рейтинга поисковых запросов 2025 года выглядит следующим образом:

  1. График отключения света;
  2. Холостяк 2025;
  3. Игра в кальмара 2;
  4. Лабубу;
  5. Усик Дюбуа;
  6. Венздей 2 сезон;
  7. Ущелье;
  8. Гангстерленд;
  9. Евровидение 2025;
  10. НАБУ.

Среди персон, согласно статистике Google, наибольший интерес украинцы проявляли к:

  1. Украинскому боксеру Александру Усику;
  2. Украинскому актеру Тарасу Цимбалюку;
  3. Премьер-министру Украины Юлии Свириденко;
  4. Украинскому бизнесмену Тимуру Миндичу;
  5. Белорусскому рэперу Максу Коржу;
  6. Первой леди США Мелании Трамп;
  7. Украинской ведущей и актрисе Лесе Никитюк;
  8. Украинскому актеру Константину Темляку;
  9. Бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову;
  10. Новозеландскому боксеру Джозефу Паркеру.

Среди людей, которые в 2025 году ушли из жизни, украинцы чаще всего искали информацию про:

  1. Харьковскую блогершу Анну Жук;
  2. Бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия;
  3. Российского актера Романа Попова;
  4. Британского музыканта Оззи Осборна;
  5. Украинского ведущего и военнослужащего Максима Нелипу;
  6. Российскую актрису Евгению Добровольскую;
  7. Российского кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна;
  8. Американского политического активиста Чарли Кирка;
  9. Российского ведущего и актера Юрия Николаева;
  10. Американского реслера и актера Халка Хогана.

Вопрос: "Что такое?" от украинцев чаще всего касался:

  1. Белого билета;
  2. НАБУ;
  3. Мобилизационного распоряжения;
  4. Договора пожизненного содержания;
  5. ТРО;
  6. Отпуска за счет службы;
  7. Военной присяги; Военной присяги;
  8. Социального сопровождения ветеранов;
  9. Военного учета;
  10. Растаможки на ВСУ.

Топ запросов категории "покупка":

  1. Лабубу;
  2. Пикап для ВСУ;
  3. Айфон 17;
  4. Женская военная форма;
  5. Красивая вышиванка;
  6. Экофло;
  7. Дрогобычская соль;
  8. Военные облигации;
  9. Валюта в банке;
  10. Генератор.

Фильмы, которые чаще всего гуглили украинцы в 2025 году:

  1. "Ущелье";
  2. "Носферату";
  3. "Хорошая плохая девочка";
  4. "Майнкрафт";
  5. "Анора";
  6. "Дракула: История любви";
  7. "Наша вина";
  8. "Мики 17";
  9. "Лило и Стич";
  10. "28 лет спустя".

Сериалы 2025 года:

  1. "Игра в кальмара 2";
  2. "Венздей" 2 сезон;
  3. "Гангстерленд";
  4. "Обратное направление";
  5. "Домик на счастье" 6 сезон;
  6. "Джинни и Джорджия" 2;
  7. "День шакала";
  8. "Далекий город";
  9. "Любовь и пламя";
  10. "Бункер миллиардеров".

Напомним, 3 декабря Фокус со ссылкой на анализ данных Google Trends и Ahrefs от Unscramblerer.com рассказывал, какие сленговые слова в 2025 году чаще всего гуглили в мире. Самым массовым был запрос "6-7" — эта комбинация цифр из песни "Doot Doot" исполнителя Srilla стала мемом после того, как один из известных баскетболистов опубликовал под этот трек ролик, в котором демонстрировал свой рост через движения руками.

В 2024 году на первом месте топа запросов украинцев в Google также был график отключения света. Вторую строчку занимало "Евро 2024", а третью "Сырский". Также в топе были запросы "Олимпийские игры 2024", "Пасха 2024" и "Суджа".