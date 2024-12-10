График отключения света, Евро и Сырский: что украинцы гуглили в 2024 году
По категории потерь, наиболее частыми запросами от украинцев были по филологу Ирине Фарион, российскому оппозиционеру Алексею Навальному и французскому актеру Алену Делону.
Компания Google обнародовала рейтинговые списки самых популярных запросов 2024 года среди украинских пользователей. Об этом говорится в сообщении на корпоративном блоге Google Украина.
В Google отмечают, что самым популярным запросом был "График отключения света", на втором месте — "Евро 2024", а на третьем — "Сырский". Также лидерами топа были такие фразы в поисковике как "Олимпийские игры 2024", "Пасха 2024" и "Суджа".
"В категории персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, лидером стал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Украинцы также активно интересовались такими людьми, как Александр Усик, Дональд Трамп, Камала Харрис и Клавдия Петровна", — сообщают в блоге Google.
Что касается категории потерь, то наиболее частыми запросы были по филологу Ирине Фарион, российскому оппозиционеру Алексею Навальному и французскому актеру Алену Делону.
"В категории "Фильмы" лидером стал украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе". На второй и третьей позициях — сиквелы популярных фильмов: анимация "Мыслями наизнанку 2" и космическая фантастика "Дюна. Часть вторая". Также значительный интерес украинцев вызвали одни из самых обсуждаемых фильмов года "Солтберн" и "Субстанция", а также украинский мистический фильм ужасов "Конотопская ведьма"", — говорится в тексте блога.
В Google отметили, что в сфере покупок наиболее частыми запросы были на поиск источников питания — EcoFlow, зарядные станции, инверторы и солнечные панели. Также среди самых популярных запросов отмечают такие как "дубайский шоколад", "сквиш лапка" и "тюбинг".
"В 2024 году украинские пользователи искали, что означают аббревиатуры МСЭК, РЭБ, ЦНАП и КАБ. Кроме того, украинцы пытались выяснить значение слов "терриконы", "квадроберы" и "чиназес", а также, что такое очереди отключения света и справка ок-7", — констатируют в тексте блога представители Google.
Итак, полный перечень самых популярных запросов в Google среди украинцев в 2024 году выглядел так:
Самые популярные запросы года:
- График отключения света
- Евро 2024
- Сырский
- Олимпийские игры 2024
- Пасха 2024
- Усик
- Ирина Фарион
- Суджа
- 20 дней в Мариуполе
- Евровидение 2024
Персона, интерес к которой рос больше всего:
- Александр Сырский
- Александр Усик
- Дональд Трамп
- Сергей Лавров
- Камала Харрис
- Майк Тайсон
- Николай Тищенко
- Павел Дуров
- Клавдия Петровна
- Соня Морозюк
Ушли навсегда:
- Ирина Фарион
- Алексей Навальный
- Ален Делон
- Анастасия Заворотнюк
- Александр Масляков
- Вячеслав Узелков
- Александр Ширвиндт
- Виталий Белоножко
- Богдан Сташкив
- Шеннен Догерти
Вопрос: "Что такое?":
- что такое мсек
- что такое реб
- что такое терриконы
- что такое очереди отключения света
- что такое цнап
- что такое справка ок-7
- что такое каб
- что такое бусификация
- что такое квадроберы
- что такое чиназес
Покупка:
- Экофлоу
- Вентилятор
- Зарядная станция
- Инвертор
- Айфон 16
- Дубайский шоколад
- Сквиш лапка
- Гелевый аккумулятор 100 ампер
- Солнечные панели
- Тюбинг
Фильм:
- 20 дней в Мариуполе
- Мыслями наизнанку 2
- Дюна 2
- Солтберн
- Субстанция
- Веном 3
- Люблю тебя ненавидеть
- Ужас 3
- Дикий робот
- Конотопская ведьма
Напомним, Фокус писал о том, какими были самые популярные запросы в Гугл в 2022 году. "Карту воздушных тревог" в Google назвали запросом года в Украине. В категории география Украины больше всего запросов было о Гостомеле, Буче и Мариуполе.
Также мы сообщали, как мужчину уволили с работы за 50-часовую историю запросов в Google. Джош Уильямс рассказал, что хотя ему и удалось немного заработать, одного этого не хватило даже на оплату счетов. Кроме того, ему в работе отказывали потенциальные работодатели.