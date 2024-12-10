График отключения света, Евро и Сырский: что украинцы гуглили в 2024 году

По категории потерь, наиболее частыми запросами от украинцев были по филологу Ирине Фарион, российскому оппозиционеру Алексею Навальному и французскому актеру Алену Делону.

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Компания Google обнародовала рейтинговые списки самых популярных запросов 2024 года среди украинских пользователей. Об этом говорится в сообщении на корпоративном блоге Google Украина.

В Google отмечают, что самым популярным запросом был "График отключения света", на втором месте — "Евро 2024", а на третьем — "Сырский". Также лидерами топа были такие фразы в поисковике как "Олимпийские игры 2024", "Пасха 2024" и "Суджа".

"В категории персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, лидером стал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Украинцы также активно интересовались такими людьми, как Александр Усик, Дональд Трамп, Камала Харрис и Клавдия Петровна", — сообщают в блоге Google.

Что касается категории потерь, то наиболее частыми запросы были по филологу Ирине Фарион, российскому оппозиционеру Алексею Навальному и французскому актеру Алену Делону.

"В категории "Фильмы" лидером стал украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе". На второй и третьей позициях — сиквелы популярных фильмов: анимация "Мыслями наизнанку 2" и космическая фантастика "Дюна. Часть вторая". Также значительный интерес украинцев вызвали одни из самых обсуждаемых фильмов года "Солтберн" и "Субстанция", а также украинский мистический фильм ужасов "Конотопская ведьма"", — говорится в тексте блога.

В Google отметили, что в сфере покупок наиболее частыми запросы были на поиск источников питания — EcoFlow, зарядные станции, инверторы и солнечные панели. Также среди самых популярных запросов отмечают такие как "дубайский шоколад", "сквиш лапка" и "тюбинг".

"В 2024 году украинские пользователи искали, что означают аббревиатуры МСЭК, РЭБ, ЦНАП и КАБ. Кроме того, украинцы пытались выяснить значение слов "терриконы", "квадроберы" и "чиназес", а также, что такое очереди отключения света и справка ок-7", — констатируют в тексте блога представители Google.

Итак, полный перечень самых популярных запросов в Google среди украинцев в 2024 году выглядел так:

Самые популярные запросы года:

График отключения света

Евро 2024

Сырский

Олимпийские игры 2024

Пасха 2024

Усик

Ирина Фарион

Суджа

20 дней в Мариуполе

Евровидение 2024

Персона, интерес к которой рос больше всего:

Александр Сырский

Александр Усик

Дональд Трамп

Сергей Лавров

Камала Харрис

Майк Тайсон

Николай Тищенко

Павел Дуров

Клавдия Петровна

Соня Морозюк

Ушли навсегда:

Ирина Фарион

Алексей Навальный

Ален Делон

Анастасия Заворотнюк

Александр Масляков

Вячеслав Узелков

Александр Ширвиндт

Виталий Белоножко

Богдан Сташкив

Шеннен Догерти

Вопрос: "Что такое?":

что такое мсек

что такое реб

что такое терриконы

что такое очереди отключения света

что такое цнап

что такое справка ок-7

что такое каб

что такое бусификация

что такое квадроберы

что такое чиназес

Покупка:

Экофлоу

Вентилятор

Зарядная станция

Инвертор

Айфон 16

Дубайский шоколад

Сквиш лапка

Гелевый аккумулятор 100 ампер

Солнечные панели

Тюбинг

Фильм:

20 дней в Мариуполе

Мыслями наизнанку 2

Дюна 2

Солтберн

Субстанция

Веном 3

Люблю тебя ненавидеть

Ужас 3

Дикий робот

Конотопская ведьма

Напомним, Фокус писал о том, какими были самые популярные запросы в Гугл в 2022 году. "Карту воздушных тревог" в Google назвали запросом года в Украине. В категории география Украины больше всего запросов было о Гостомеле, Буче и Мариуполе.

Также мы сообщали, как мужчину уволили с работы за 50-часовую историю запросов в Google. Джош Уильямс рассказал, что хотя ему и удалось немного заработать, одного этого не хватило даже на оплату счетов. Кроме того, ему в работе отказывали потенциальные работодатели.