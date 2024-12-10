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Украина

График отключения света, Евро и Сырский: что украинцы гуглили в 2024 году

запрос в гугл
Фото: unsplash.com | В Гугле рассказали, какие запросы делать украинцы в 2024 году

По категории потерь, наиболее частыми запросами от украинцев были по филологу Ирине Фарион, российскому оппозиционеру Алексею Навальному и французскому актеру Алену Делону.

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Компания Google обнародовала рейтинговые списки самых популярных запросов 2024 года среди украинских пользователей. Об этом говорится в сообщении на корпоративном блоге Google Украина.

В Google отмечают, что самым популярным запросом был "График отключения света", на втором месте — "Евро 2024", а на третьем — "Сырский". Также лидерами топа были такие фразы в поисковике как "Олимпийские игры 2024", "Пасха 2024" и "Суджа".

"В категории персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, лидером стал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Украинцы также активно интересовались такими людьми, как Александр Усик, Дональд Трамп, Камала Харрис и Клавдия Петровна", — сообщают в блоге Google.

Что касается категории потерь, то наиболее частыми запросы были по филологу Ирине Фарион, российскому оппозиционеру Алексею Навальному и французскому актеру Алену Делону.

"В категории "Фильмы" лидером стал украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе". На второй и третьей позициях — сиквелы популярных фильмов: анимация "Мыслями наизнанку 2" и космическая фантастика "Дюна. Часть вторая". Также значительный интерес украинцев вызвали одни из самых обсуждаемых фильмов года "Солтберн" и "Субстанция", а также украинский мистический фильм ужасов "Конотопская ведьма"", — говорится в тексте блога.

В Google отметили, что в сфере покупок наиболее частыми запросы были на поиск источников питания — EcoFlow, зарядные станции, инверторы и солнечные панели. Также среди самых популярных запросов отмечают такие как "дубайский шоколад", "сквиш лапка" и "тюбинг".

"В 2024 году украинские пользователи искали, что означают аббревиатуры МСЭК, РЭБ, ЦНАП и КАБ. Кроме того, украинцы пытались выяснить значение слов "терриконы", "квадроберы" и "чиназес", а также, что такое очереди отключения света и справка ок-7", — констатируют в тексте блога представители Google.

Итак, полный перечень самых популярных запросов в Google среди украинцев в 2024 году выглядел так:

Самые популярные запросы года:

  • График отключения света
  • Евро 2024
  • Сырский
  • Олимпийские игры 2024
  • Пасха 2024
  • Усик
  • Ирина Фарион
  • Суджа
  • 20 дней в Мариуполе
  • Евровидение 2024

Персона, интерес к которой рос больше всего:

  • Александр Сырский
  • Александр Усик
  • Дональд Трамп
  • Сергей Лавров
  • Камала Харрис
  • Майк Тайсон
  • Николай Тищенко
  • Павел Дуров
  • Клавдия Петровна
  • Соня Морозюк

Ушли навсегда:

  • Ирина Фарион
  • Алексей Навальный
  • Ален Делон
  • Анастасия Заворотнюк
  • Александр Масляков
  • Вячеслав Узелков
  • Александр Ширвиндт
  • Виталий Белоножко
  • Богдан Сташкив
  • Шеннен Догерти

Вопрос: "Что такое?":

  • что такое мсек
  • что такое реб
  • что такое терриконы
  • что такое очереди отключения света
  • что такое цнап
  • что такое справка ок-7
  • что такое каб
  • что такое бусификация
  • что такое квадроберы
  • что такое чиназес

Покупка:

  • Экофлоу
  • Вентилятор
  • Зарядная станция
  • Инвертор
  • Айфон 16
  • Дубайский шоколад
  • Сквиш лапка
  • Гелевый аккумулятор 100 ампер
  • Солнечные панели
  • Тюбинг

Фильм:

  • 20 дней в Мариуполе
  • Мыслями наизнанку 2
  • Дюна 2
  • Солтберн
  • Субстанция
  • Веном 3
  • Люблю тебя ненавидеть
  • Ужас 3
  • Дикий робот
  • Конотопская ведьма

Напомним, Фокус писал о том, какими были самые популярные запросы в Гугл в 2022 году. "Карту воздушных тревог" в Google назвали запросом года в Украине. В категории география Украины больше всего запросов было о Гостомеле, Буче и Мариуполе.

Также мы сообщали, как мужчину уволили с работы за 50-часовую историю запросов в Google. Джош Уильямс рассказал, что хотя ему и удалось немного заработать, одного этого не хватило даже на оплату счетов. Кроме того, ему в работе отказывали потенциальные работодатели.