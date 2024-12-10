Графік відключення світла, Євро і Сирський: що українці гуглили в 2024 році

Щодо категорії втрат, найбільш частими запитами від українців були щодо філологині Ірини Фаріон, російського опозиціонера Олексія Навального та французького актора Алена Делона.

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Компанія Google оприлюднила рейтингові списки найпопулярніших запитів 2024 року серед українських користувачів. Про це йдеться в повідомленні на корпоративному блозі Google Україна.

В Google зазначають, що найпопулярнішим запитом був "Графік відключення світла", на другому місці — "Євро 2024", а на третій – "Сирський". Також лідерами топу були такі фрази в пошуковику як "Олімпійські ігри 2024", "Пасха 2024" та "Суджа".

"У категорії персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, лідером став Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Українці також активно цікавилися такими людьми, як Олександр Усик, Дональд Трамп, Камала Гарріс та Клавдія Петрівна", — повідомляють у блозі Google.

Щодо категорії втрат, то найбільш частими запити були щодо філологині Ірини Фаріон, російського опозиціонера Олексія Навального та французького актора Алена Делона.

"У категорії "Фільми" лідером став український документальний фільм "20 днів у Маріуполі". На другій і третій позиціях – сиквели популярних фільмів: анімація "Думками навиворіт 2" та космічна фантастика "Дюна. Частина друга". Також значний інтерес українців викликали одні з найобговорюваніших фільмів року "Солтберн" та "Субстанція", а також український містичний фільм жахів "Конотопська відьма"", — йдеться у тексті блогу.

В Google відзначили, що у сфері покупок найбільш частими запити були на пошук джерел живлення – EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі. Також серед найпопулярніших запитів відзначають такі як "дубайський шоколад", "сквіш лапка" і "тюбінг".

"У 2024 році українські користувачі шукали, що означають абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КАБ. Крім того, українці намагалися з'ясувати значення слів "терикони", "квадробери" та "чиназес", а також, що таке черги відключення світла та довідка ок-7", — констатують в тексті блогу представники Google.

Отже, повний перелік найпопулярніших запитів у Google серед українців у 2024 році виглядав так:

Найпопулярніші запити року:

Графік відключення світла

Євро 2024

Сирський

Олімпійські ігри 2024

Пасха 2024

Усик

Ірина Фаріон

Суджа

20 днів у Маріуполі

Євробачення 2024

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Олександр Сирський

Олександр Усик

Дональд Трамп

Сергій Лавров

Камала Гарріс

Майк Тайсон

Микола Тищенко

Павел Дуров

Клавдія Петрівна

Соня Морозюк

Пішли назавжди:

Ірина Фаріон

Олексій Навальний

Ален Делон

Анастасія Заворотнюк

Олександр Масляков

В’ячеслав Узелков

Олександр Ширвіндт

Віталій Білоножко

Богдан Сташків

Шеннен Догерті

Питання: "Що таке?":

що таке мсек

що таке реб

що таке терикони

що таке черги відключення світла

що таке цнап

що таке довідка ок-7

що таке каб

що таке бусифікація

що таке квадробери

що таке чиназес

Покупка:

Екофлоу

Вентилятор

Зарядна станція

Інвертор

Айфон 16

Дубайський шоколад

Сквіш лапка

Гелевий акумулятор 100 ампер

Сонячні панелі

Тюбінг

Фільм:

20 днів у Маріуполі

Думками навиворіт 2

Дюна 2

Солтберн

Субстанція

Веном 3

Люблю тебе ненавидіти

Жахаючий 3

Дикий робот

Конотопська відьма

Нагадаємо, Фокус писав про те, якими були найпопулярніші запити в Гугл в 2022 році. "Карту повітряних тривог" у Google назвали запитом року в Україні. У категорії географія України найбільше запитів було про Гостомель, Бучу та Маріуполь.

Також ми повідомляли, як чоловіка звільнили з роботи за 50-годинну історію запитів у Google. Джош Вільямс розповів, що хоча йому і вдалося трохи заробити, одна цього не вистачило навіть на оплату рахунків. Окрім того, йому в роботі відмовляли потенційні роботодавці.