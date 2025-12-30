Ничего о войне: как изменился топ запросов украинцев в Google с 2011-го по 2025 год

В течение лет на топ поисковых запросов влияют тренды, политическая ситуация или выдающиеся события в Украине и мире. До полномасштабного вторжения РФ украинцев больше интересовал развлекательный контент, после — карты воздушных тревог и новости, однако в 2025 году запросов о войне снова стало меньше.

Самые популярные запросы в Google от украинцев с 2011-го по 2025 год собраны в инфографике "Слово и дело". При ее составлении журналисты пользовались информацией из официального блога Google Украина по состоянию на 25 декабря.

Согласно данным Google, в 2011 году первое место в топе поисковых запросов от украинцев занимала российская социальная сеть "Вконтакте", заблокированная в 2017-м. На второй строчке были "Фильмы 2011", на третьей — "Google". Четвертое место занимала также ныне заблокированная российская соцсеть "Одноклассники", пятое — развлекательное шоу "Холостяк", которое в том году впервые вышло на экраны.

Відео дня

В топе 2012 года были запросы в Google "смотреть фильмы онлайн", "Евро-2012", "YouTube", "ЦИК" и "Евровидение-2012".

Самыми популярными поисковыми запросами 2013 года были сериалы и шоу: "Сваты 6 сезон", "Фильмы 2013", "Холостяк 3", "Сила. Возвращение домой" и "Великолепный век: Роксолана".

В 2014 году топ возглавлял российский сериал "Физрук", далее шли "Громадське ТВ", "5 канал", "Новости Украины" и "Цензор.нет".

Топ запросов в Google 2015 года возглавляли "Новости Донецка", "50 оттенков серого", "Жанна Фриске" (российская певица, умершая 15 июня 2015 года), "Кузьма Скрябин" (настоящее имя Андрей Кузьменко — украинский певец, погибший в ДТП 2 февраля 2015 года) и "русская весна".

В 2016 году больше всего гуглили "Евро-2016", "Физрук 3 сезон", российский сериал "Мажор 2 сезон", "Евровидение-2016" и американский фильм "Отряд самоубийц"

В 2017 году в топе запросов были "Физрук 4 сезон", "Холостяк 7", "НАПК", "Фильмы 2017", "Анонимайзер" (сервис или программа для сокрытия от вебсайтов IP-адреса и личных данных).

Самыми популярными запросами в Google 2018 года были "ЧМ-2018", "Мажор 3 сезон", "Евровидение-2018", украинский сериал "Школа 2 сезон", российский сериал "Полицейский с Рублевки 3 сезон".

В 2019 году в топ гугл-запросов вышел сериал "Игра престолов 8 сезон", далее шли Владимир Зеленский, который в прошлом году стал президентом Украины, российская певица Юлия Началова, российская актриса Анастасия Заворотнюк и "Результаты выборов 2019".

В топе 2020 года были "коронавирус", "коронавирус рекомендации", "выборы в США", платформа доя онлайн-обучения "Google Classroom" и "симптомы коронавируса".

В 2021 году украинцы больше всего гуглили "Евро-2020", сериал "Игра в кальмара", "Холостяк 2021", "Google Classroom" и футбольный матч "Украина-Англия" (футбольный матч).

В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение России, украинцы чаще всего искали карты воздушных тревог, новости Украины, данные о "еДопомощи", карту Украины и информацию о российском политике Владимире Жириновском, который умер 6 апреля того года.

В 2023 году в топе запросов были "Карта воздушных тревог", "График отключения света", Пригожин (основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, организовавший в июне неудачный бунт в РФ и погибший в августе), "ChatGPT" и фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер".

Самыми популярными запросами 2024 года были "График отключения света", "Евро-2024", "Сырский" (Александр Сырский стал в том году новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины), "Олимпийские игры 2024" и "Пасха 2024".

В 2025-м самым частым запросом в Google остался "График отключения света", а также многие искали шоу "Холостяк 2025", сериал "Игра в кальмара 2", китайскую игрушку "Лабубу" и боксерский поединок "Усик Дюбуа".

Самые популярные запросы украинцев в Google в течение 2011-2025 годов Фото: Слово і діло

Напомним, 4 декабря Google обнародовал топ запросов украинцев за 2025 год. Кроме указанных в инфографике "Слова и дела" тем, ступеньки с 6 по 10 заняли запросы "Венздей 2 сезон", "Ущелье", "Гангстерленд", "Евровидение 2025" и "НАБУ".

Специалисты Unscramblerer.com 3 декабря рассказали, что люди в 2025 году чаще всего гуглили значение англоязычного сленга, в частности попал в тренды запрос "6-7".