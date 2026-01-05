Samsung може випустити смартфон з батареєю на 20 000 мАг, але є і погані новини (фото)

Згідно з витоком, південнокорейський гігант може представити телефон із рекордним акумулятором, однак експерти Authority Media ставляться до цього зі скепсисом.

В останні кілька місяців виходили флагманські Android-смартфони з батареями ємністю понад 7000 мАг, і навіть 10 000 мАг. Тепер же інсайдер стверджує, що Samsung тестує кремнієво-вуглецеву батарею ємністю 20 000 мАг, передає сайт androidauthority.com.

Інсайдер phonefuturist заявив у Твіттері, що Samsung SDI протестувала двокоміркову кремнієво-вуглецеву батарею загальною ємністю 20 000 мАг. Перший осередок, як стверджується, має ємність 12 000 мАг, а другий — 8 000 мАг.

"Мабуть, Samsung домоглася 27 годин роботи екрана з цією батареєю, а також приблизно 960 циклів зарядки на рік. Але на цьому хороші новини закінчуються", — йдеться в матеріалі.

Відео дня

Згідно з витоком, після тестування компанія виявила здуття батареї. Це означає, що вона не витримає тривалого використання. Тобто не варто очікувати появи телефону Galaxy з батареєю на 20 000 мАг найближчим часом. Інсайдер також опублікував зображення, які імовірно демонструють ці батареї.

"До цього витоку слід поставитися з обережністю, оскільки ми не дуже добре знайомі з джерелом. Однак інший інсайдер з неоднозначною репутацією повідомив, що товщина батареї на 8000 мАг збільшилася з 4 мм до 7,2 мм через здуття. Також можливо, що Samsung SDI тестує цю ключову технологію з метою її впровадження в автомобілі, а не в телефони", — підкреслюють автори.

Експерти хотіли б дізнатися більше подробиць про вміст кремнію в батареї. Компанії можуть збільшити ємність кремній-вуглецевих акумуляторів, використовуючи більш високий відсоток кремнію. Однак телефони, як-от OnePlus 15 з батареєю на 7300 мАг, містять максимум 15% кремнію, щоб знайти баланс між ємністю та надійністю. До слова, realme анонсувала прототип телефону з батареєю на 15 000 мАг, але вона на 100% складалася з кремнію. Тому цілком можливо, що батарея Samsung SDI на 20 000 мАг містить вищий відсоток кремнію порівняно з комерційними телефонами.

Раніше ми повідомляли про 5-ть ефективних способів використання старого комп'ютера. Старий робочий комп'ютер або ноутбук можна використовувати для різних корисних функцій, таких як зовнішнє сховище, відеодзвінки, точки доступу Wi-Fi і багато іншого.