Швидко зарядити гаджети, коли нема світла: експерти порадили кращі повербанки у 2026 році

Сучасні повербанки пропонують більшу ємність у компактніших корпусах, а також підтримують швидке заряджання, що особливо корисно під час віялових відключень світла.

Експерти обрали чотири повербанки, які варто купити у 2026 році. Про їхні переваги розповів портал Observer Voice.

Надійний повербанк Samsung

Літій-полімерний повербанк Samsung оснащений як надшвидкою зарядкою 25 Вт для дротового з'єднання, так і зручними опціями бездротової зарядки. Ємності 10 000 мАг вистачає, щоб зарядити смартфон два-три рази.

Повербанк отримав розширені функції безпеки для захисту від перегріву, перезаряджання та короткого замикання. Наявність кількох портів USB дозволяє заряджати кілька пристроїв одночасно, а завдяки компактному розміру його зручно носити з собою.

Місткий повербанк Spigen

Повербанк Spigen ємністю 20 000 мАг здатен забезпечити від чотирьох до п'яти зарядок смартфона. Він використовує високоякісні літій-полімерні елементи та підтримує швидку зарядку потужністю 22,5 Вт через кілька портів USB.

Відео дня

Особливістю повербанка є міцний корпус, здатний витримувати падіння, а також вдосконалена система терморегуляції, яка гарантує, що він залишатиметься прохолодним під час інтенсивного використання.

Кишеньковий повербанк Xiaomi

Попри компактні габарити, повербанк Xiaomi має ємність 20 000 мАг та здатен забезпечити до п'яти повних зарядок смартфона. Він оснащений швидкою зарядкою потужністю 22,5 Вт через два вихідні порти та 12-шаровою системою захисту від перевантаження по струму, коротких замикань та перепадів температури.

"Тонкий корпус дозволяє йому легко поміститися в кишені, що робить його ідеальним супутником для пасажирів, студентів і мандрівників, яким потрібна значна потужність без громіздкості, яка зазвичай асоціюється з більшими зовнішніми акумуляторами", — зазначають у виданні.

Універсальний повербанк Ambrane

Повербанк Ambrane ємністю 10 000 мАг поєднує дротову швидку зарядку потужністю 22,5 Вт із магнітною бездротовою зарядкою MagSafe. Він обіцяє від двох до трьох повних заряджань смартфона, а також підтримує бездротову зарядку.

Важливо

Ваш повербанк може вибухнути через ці звички: експерти розповіли, чого не можна робити

За словами експертів, цей повербанк використовує преміальну літій-полімерну технологію та підтримує протоколи Power Delivery 3.0 та Quick Charge 3.0. Це гарантує сумісність із широким спектром пристроїв, включаючи iPhone, Android, ноутбуки та смартгодинники. Також є вбудовані схеми безпеки, які захищають від деградації акумулятора.

Нагадаємо, Ugreen представила повербанк MagFlow Qi2 з підтримкою бездротового заряджання.

Фокус також повідомляв, що у 2026 році очікується випуск найтоншого у світі повербанка Nomad N1.