Потужний чемпіон: у продаж виходить смартфон RedMagic 11 Air з великою батареєю

Ігровий смартфон RedMagic 11 Air, оснащений великим акумулятором ємністю 7000 мАг, почали продавати у Китаї, а 29 січня планують випустити на міжнародний ринок.

Міжнародна версія використовуватиме те саме обладнання, що й китайський варіант. Про це пише видання Gizmochina, посилаючись на анонс компанії.

Виходячи зі звичайної схеми випусків компанії, вказана дата навряд чи буде початком прямих продажів. Натомість очікується, що тоді магазини відкриють попередні замовлення та оголосять ціни на різних ринках. На полиці пристрої зазвичай потрапляють дещо пізніше.

RedMagic 11 Air отримає потужний чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite з графічним процесором Adreno 830 та активну систему охолодження, яка має запобігати перегріванню під час довгої роботи та підвищувати продуктивність. Все це разом з великою батареєю робить модель чудовим вибором для відеоігор.

Передбачені версії з 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X Ultra та 256 ГБ або 512 ГБ вбудованої пам'яті UFS 4.1. Телефон працюватиме на операційній системі Android 16 з оболонкою RedMagic OS 11, підтримуються дві SIM-картки.

Смартфон RedMagic 11 Air випустили у двох кольорах

Любителі фото отримають основну систему з 50-мегапіксельної основної камери, 8-мегапіксельної надширококутної камери, для селфі модель оснащена 16-мегапіксельною фронтальною камерою під дисплеєм. В нього також вбудований сканер відбитків пальців.

RedMagic 11 Air має стереодинаміки з двома інтелектуальними підсилювачами потужності, підтримує 5G NSA та SA, подвійний 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS з підтримкою стандартів L1 та L5, NFC. Роз'єм — USB Type-C.

Розміри телефону становлять 163,82 × 76,54 × 7,85 мм, вага – 207 грамів, а акумулятор ємністю 7000 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 120 Вт.

Раніше писали, чому смартфон RedMagic 11 Pro кращий за Samsung Galaxy S25. Він пропонує багато можливостей, в першу чергу, для ігор.

Приблизно в той же час вийде смартфон realme P4 Power с батареєю 10 001 мАг. Розробник запевняє, що він зможе працювати до тижня без підзарядки.