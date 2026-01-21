Мощный чемпион: в продажу выходит смартфон RedMagic 11 Air с большой батареей

Игровой смартфон RedMagic 11 Air, оснащенный большим аккумулятором емкостью 7000 мАч, начали продавать в Китае, а 29 января планируют выпустить на международный рынок.

Международная версия будет использовать то же оборудование, что и китайский вариант. Об этом пишет издание Gizmochina, ссылаясь на анонс компании.

Исходя из обычной схемы выпусков компании, указанная дата вряд ли будет началом прямых продаж. Вместо этого ожидается, что тогда магазины откроют предварительные заказы и объявят цены на разных рынках. На полки устройства обычно попадают несколько позже.

RedMagic 11 Air получит мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite с графическим процессором Adreno 830 и активную систему охлаждения, которая должна предотвращать перегрев во время долгой работы и повышать производительность. Все это вместе с большой батареей делает модель отличным выбором для видеоигр.

Предусмотрены версии с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.1. Телефон будет работать на операционной системе Android 16 с оболочкой RedMagic OS 11, поддерживаются две SIM-карты.

Смартфон RedMagic 11 Air выпустили в двух цветах

Любители фото получат основную систему из 50-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры, для селфи модель оснащена 16-мегапиксельной фронтальной камерой под дисплеем. В него также встроен сканер отпечатков пальцев.

RedMagic 11 Air имеет стереодинамики с двумя интеллектуальными усилителями мощности, поддерживает 5G NSA и SA, двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS с поддержкой стандартов L1 и L5, NFC. Разъем — USB Type-C.

Размеры телефона составляют 163,82 × 76,54 × 7,85 мм, вес — 207 граммов, а аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.

