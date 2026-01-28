Як нормалізувати напругу в домі та квартирі під час відключень світла: топ дієвих способів

Падіння та стрибки напруги часто стаються в українських будинках після російських обстрілів, і дуже важливо захистити техніку від них.

З липня Україна перейшла на європейський стандарт, тому номінальна напруга складає 230/400 В замість 220/380 В, як було раніше. Держава також визначила межі допустимого відхилення: від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В). Фокус розповість, чим небезпечні стрибки напруги та як їх можна попередити вдома.

Чому відбуваються перепади напруги

Напруга в мережі залежить від місця розташування споживача електроенергії і його віддаленості від трансформаторної підстанції. У тих, хто близько, вона може бути вищою, а у віддалених будинків — нижчою. Крім того, стрибки відбуваються через підвищене споживання взимку, особливо, коли людям вмикають світло після тривало відключення, бо багато споживачів одночасно вмикають обігрівачі, чайники, бойлери, пральні машини тощо.

Відео дня

Найчастіша проблема для будинків, особливо за межами великих міст — низька напруга у мережі. Як правило, 160-180 В не вистачає більшості побутових приладів та ламп, вони просто не запустяться. Зараз спостерігаються просідання напруги у селах, приватних будинках, але рідше — у квартирах.

Різке підвищення напруги може призвести до того, що техніка "перегорить" і вийде з ладу через перенапруження. Особливо це стосується техніки з чутливою електронікою, такою як роутери для інтернет-зв'язку.

Дуже важливо переконатися, що падіння напруги або її підвищення відбувається через проблеми у зовнішній мережі, а не внутрішній, наприклад, погану проводку, непідхожі кабелі, зламання приладу. Найпростіший спосіб зробити це — запитати у сусідів, чи є у них аналогічні проблеми. Якщо ні, то варто перевірити справність домашнього контуру.

Раніше Фокус писав, чому трапляються перепади напруги. Під час аварійного відключення електроенергії сила струму падає, а напруга в мережі може зростати до 270 вольтів, що потенційно шкодить техніці.

Виникає питання: як підвищити напругу у мережі або знизити її. Для цього можна

Стабілізатор напруги

Це прилади, які при підключенні до мережі дають стабільну вихідну напругу 220 В для однофазних мереж і 380 В для трифазних. Вони, як правило, працюють у певному діапазоні, а якщо напруга виходить за встановлені межі, то вимикають живлення на підключені прилади, щоб їх захистити.

Як вирівняти напругу стабілізатором

Вся побутова техніка найчастіше розрахована на однофазний струм, однак, якщо в приміщенні є хоча б один трифазний прилад, то знадобиться трифазний стабілізатор. Можна встановити кілька стабілізаторів у різних місцях або один потужний у під'їзді будинку для регулювання напруги у всіх приміщеннях.

Як обрати стабілізатор напруги:

визначити прилади для захисту та їх потужність

визначити межі допустимої напруги для кожного приладу

визначити необхідну швидкість реакції

оцінити коливання напруги у мережі

виділити бюджет.

Стаціонарні стабілізатори, як правило, дорожчі, бо розраховані на вищі потужності, але можуть захищати весь дім або офіс. Такі моделі встановлюються безпосередньо біля розподільчого щитка, після лічильника електроенергії. Вони допомагають як підвищити напругу в мережі, так і знизити її за потреби.

Стабілізатор напруги врятує техніку від вимкнення та поломок Фото: Скриншот

Є також дешевші переносні стабілізатори, які захищають один або кілька електроприладів. У цій сфері дуже добре себе зарекомендували релейні стабілізатори, які вирізняються компактністю, низьким рівнем шуму та доступною ціною.

Стабілізатори слід вибирати із запасом потужності до 30%, для врахування пускових струмів і можливості перспективного збільшення навантаження на електричну мережу. Наприклад, якщо потужність приладів складає 6 кВт, то потрібно брати стабілізатор на 8 кВт, а якщо коливання перевищують 10% — 10 кВт.

Значними пусковими струмами відрізняється техніка з електродвигунами (помпи, компресори, холодильники, кондиціонери), тому для них необхідно обрати стабілізатор з запасом потужності 30-50%.

Елєкс Engineering Ампер У 12-1/40 v2.1 — стабілізатор для низької напруги

Компактний, надійний та ефективний прилад, який може використовуватися для подачі електроенергії як від мережі, так і від бензинових або дизельних електрогенераторів. Він працює у діапазоні 100-295 В, тому підтримає навіть при дуже низькій напрузі у домі.

Модель забезпечує точність 3,5% і 12 ступенів стабілізації з часом реакції 20 мс. При цьому стабілізатор має потужність 9 кВт, і підходить для будь-якої техніки в домі: холодильника, пральної машини, телевізора, котла, насосної станції, кондиціонера, тощо. Коштує він 17 600 грн.

Раніше Фокус писав про кращі стабілізатори напруги в Україні.

Зарядна станція для стабілізації напруги

Деякі портативні зарядні станції оснащені інвертором та можуть видавати стабілізовану напругу і служити джерелом безперебійного живлення. Зазвичай, поки напруга нормальна, вони пропускають струм до приладів, а коли ж коливання напруги виходять за допустимі межі, то перемикають живлення на батарею — це так званий режим Bypass.

Однак є моделі, у яких від мережі заряджається лише акумулятор, а на виході інвертор власними силами формує напругу 230 В.

Для таких цілей важливо брати зарядну станцію з вбудованим режимом ДБЖ та формою вихідного сигналу "чиста синусоїда" — це важливо для захисту чутливої електроніки, які погано переносять коливання змінного струму.

EcoFlow DELTA 3 Max

Зарядна станція EcoFlow Delta 3 Max Plus користується популярністю в Україні Фото: zdnet.com

Хороша станція середнього рівня вартістю близько 61 000 грн. Вона має 2048 Вт·год і розрахована на потужність 2,4 кВт (до 4,8 кВт).

EcoFlow DELTA 2 Max має також режим ДБЖ і при стрибках напруги перемикається на живлення від батареї майже миттєво — менш ніж за 10 мс. Модель оснащена 9 вихідними портами та можливістю підключення сонячної панелі.

Jackery 1000 v2

Зарядна станція Jackery Explorer 1000 V2 рятує при відключеннях світла Фото: Android Police

Jackery Solar Generator 1000 v2 за 39 000 грн оснащений вбудованим джерелом безперебійного живлення (ДБЖ), яке швидко перемикається в режим роботи від батареї у разі відключення електроенергії, час реакції становить менше 20 мс, що забезпечує безперервну роботу важливих пристроїв, таких як жорсткі диски, акваріуми та настільні комп'ютери, під час коливань напруги або відключень електроенергії. Модель добре підходить для домашнього офісу та кухні.

Зарядна станція має ємність 1070 Вт*год і потужність 1500 Вт, а також два порти USB-C та USB-A потужністю 100 Вт з функцією аварійної зарядки Super Charge від 0 до 100% за 1 годину. Технологія ChargeShield 2.0 використовує 62 рівні вдосконаленого захисту, щоб забезпечити стабільне, ефективне та безпечне живлення.

BLUETTI EP500Pro

Потужна зарядна станція BLUETTI EP500Pro допоможе при перепадах напруги Фото: Скриншот

Велика і дорога зарядна станція, що може служити хорошим джерелом резервного живлення для квартири або дому. Вона обладнана акумулятором типу LiFePO4 на 5100 Вт*год та інвертором змінного струму з чистою синусоїдою, витримує прилади потужністю 3000 Вт. 15 різних виходів потужності можуть живити різну техніку — від ноутбуків до кондиціонерів та електромобілів.

Користувачі можуть вмикати та вимикати вихід змінного та постійного струму, змінювати вхідну та вихідну напругу та частоту, налаштовувати, чи налаштовано пристрій на однофазний чи розділений режим, вмикати режим ДБЖ.

У стандартному режимі після повної зарядки станція фактично обходить батареї, живлячи пристрої напряму від мережі. У разі відключення електроенергії EP500Pro автоматично перемикається на батареї, щоб забезпечити роботу ваших приладів.

Джерела безперебійного живлення (ДБЖ) при низькій напрузі

ДБЖ поєднує в собі функції стабілізатора напруги та акумулятора. Він не тільки вирівнює вхідну напругу, але й у разі повного відключення електропостачання ще кілька хвилин або годин забезпечує роботу підключених приладів. От тільки помітно шумить під час роботи, приблизно як системний блок комп'ютера. Втім, сильно рятує, коли недостатня напруга у розетці або занадто висока.

Існують три типи ДБЖ:

Off-line — не стабілізують напругу, як правило, а подають її з акумулятора;

Line-Interactive — мають прості та швидкі стабілізатори з низькою точністю, не виправляють синусоїду та частоту струму;

Online — високий ступінь захисту завдяки системі резервного живлення одразу для кількох приладів з повною фільтрацією перешкод, стабілізацією напруги і частоти з високою точністю.

LogicPower UPS LPM-PSW-1500VA

ДБЖ LogicPower UPS LPM-PSW-1500VA підходить для різних сценаріїв Фото: Скриншот

Пристрій з автоматичним стабілізатором напруги в діапазоні від 140 В до 275 В, час реакції складає 4-5 мс. Модель сумісна з кількома типами зовнішніх акумуляторів — гелієвим та мультигелієвим (AGM), літієво-залізо-фосфатним (LiFePO4), свинцево-кислотним (AGM). Має захист від коротких замикань, надмірного нагрівання, навантаження та заряду. Цей ДБЖ можна купити приблизно за 18 000 грн.

RUCELF UPI-400-12-EL

ДБЖ RUCELF UPI-400-12-EL стане корисним при низькій напрузі Фото: Скриншот

Лінійно-інтерактивне ДБЖ з максимальною потужністю 320 Вт. Модель приймає вхідну напругу у діапазоні 140-275 В і стабілізує її до 220 В у формі чистої синусоїди. Вона оснащена інвертором, який перетворює змінний струм на постійний, а потім назад — це забезпечує вищу точність. Пристрій сам формує вихідну синусоїдальну напругу, що дозволяє уникнути інерційності в роботі, властивій стабілізаторам.

У випадку відключення електроенергії ДБЖ перемикається на роботу від вбудованого акумулятора. На передній панелі блоку розташований рідиннокристалічний дисплей для відображення поточного стану. RUCELF UPI-400-12-EL в Україні можна знайти приблизно за 4000 грн.

Legrand DAKER DK Plus

ДБЖ Legrand DAKER DK Plus захищає чутливе обладнання від стрибків напруги

Модель оснащена мікропроцесором DSP, який забезпечує безперервний контроль потужності та коригує коефіцієнт потужності. Виробник рекомендує використовувати ДБЖ для захисту серверів, телекомунікаційного та мережевого обладнання.

Legrand DAKER DK Plus забезпечує подвійне перетворення вхідної напруги для захисту від перепадів та створення правильної синусоїди. Він працює у діапазоні 176-280 В.

Є версія з вихідною потужністю 2700 Вт, що дозволяє підключати комп'ютери, холодильники, обігрівачі, медичну та іншу чутливу техніку. Загальна ємність вбудованих акумуляторів складає 54 А*год. Купити таку модель можна приблизно за 74 000 грн.

Мережевий фільтр від перепадів напруги

Часто вони виглядають як подовжувачі з кількома розетками, але працюють зовсім інакше. Всередині мережевих фільтрів встановлені невеликі напівпровідникові модулі під назвою варистори — під час перепадів напруги мережі вони згладжують енергетичні перешкоди та поглинають імпульсні стрибки, захищаючи при цьому під'єднані пристрої. При перевищенні можливостей фільтра живлення зупиняється, і техніка знеструмлюється.

Обираючи мережевий фільтр, варто орієнтуватися на:

потужність пристроїв;

кількість розеток;

наявність захисту від перегріву;

індикатор вимикача;

функцію мікроконтролера;

номінальний струм.

Великою популярністю в Україні користується мережевий фільтр Proove Prism Socket з номінально потужністю 3680 Вт. Він дозволяє підключити до 9 пристроїв через 5 вбудованих розеток та 4 USB-порти.

Мережевий фільтр Proove Prism Socket допоможе при стрибках напруги

Вбудований інтелектуальний чіп автоматично регулює подачу струму відповідно до типу підключеного пристрою. Надійний захист від перенапруги, перегріву, коротких замикань і перевантаження. Вогнестійкий корпус підвищує загальний рівень безпеки. Купити такий засіб в Україні можна за ціною від 1400 грн.

Писали також, як реле напруги захищають побутову техніку при перепадах у мережі. Це дешеві засоби, які просто вимикають живлення, коли починаються проблеми.