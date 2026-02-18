Недорогий, але надійний смартфон: експерти порадили чудовий варіант для більшості

Середньобюджетний смартфон Redmi Note 15 Pro+ 5G може похвалитися непоганими характеристиками та добре захищеним корпусом.

Redmi Note 15 Pro+ продемонстрував, що міцні смартфони не обов'язково повинні бути товстими та важкими. Попри великий акумулятор ємністю 6500 мАг, цей телефон має товщину 8,2 міліметра та важить всього 207 грамів, зазначають оглядачі порталу Notebookcheck.

Зовні Redmi Note 15 Pro+ виглядає як звичайний смартфон, однак він має деякі характеристики захищеного смартфона. До прикладу, цей пристрій отримав сертифікат IP68, що підтверджує захист від пилу та води, а також відповідає критеріям сертифікації TÜV щодо водостійкості.

Експерти також відзначили "титанову структуру" корпусу, яка дозволяє смартфону витримувати падіння з висоти до 2,5 метрів. Стійкість Redmi Note 15 Pro+ до ударів була підтверджена провідною світовою компанією з тестування та сертифікації SGS.

"Ми кинули смартфон середнього класу з висоти приблизно 1,5 метра, і Redmi Note 15 Pro+ залишився неушкодженим", — додали у виданні.

Дисплей Redmi Note 15 Pro+ посилений міцним склом Corning Gorilla Glass Victus 2, а задня панель виготовлена ​​із ударостійкого склопластику. Xiaomi також стверджує, що цей телефон витримує вібрації та екстремальні температури від -20°C до 55°С

Окрім того, оглядачі порталу випробували функцію Wet Touch, яка дозволяє використовувати дисплей з частотою 120 Гц мокрими або жирними руками. Вона буде корисною для тих, хто планує використовувати смартфон середнього класу під час сильного дощу на будівельному майданчику. БА більше, смартфон має спеціальний режим вібрації для автоматичного видалення залишків води з решіток та портів динаміків.

"Кожен, хто шукає міцний, але доступний смартфон на базі Android, може вважати Redmi Note 15 Pro+ цікавим варіантом", — підсумували експерти.

Нагадаємо, раніше Redmi Note 15 Pro+ продемонстрував дуже хороші результати під час випробування на міцність від JerryRigEverything.

Фокус також писав про те, як швидко відключити рекламу на смартфонах Xiaomi, Redmi та Poco під управлінням HyperOS.