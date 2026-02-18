Недорогой, но надежный смартфон: эксперты посоветовали отличный вариант для большинства

Среднебюджетный смартфон Redmi Note 15 Pro+ 5G может похвастаться неплохими характеристиками и хорошо защищенным корпусом.

Redmi Note 15 Pro+ продемонстрировал, что прочные смартфоны не обязательно должны быть толстыми и тяжелыми. Несмотря на большой аккумулятор емкостью 6500 мАч, этот телефон имеет толщину 8,2 миллиметра и весит всего 207 граммов, отмечают обозреватели портала Notebookcheck.

Внешне Redmi Note 15 Pro+ выглядит как обычный смартфон, однако он имеет некоторые характеристики защищенного смартфона. К примеру, это устройство получило сертификат IP68, что подтверждает защиту от пыли и воды, а также соответствует критериям сертификации TÜV по водостойкости.

Эксперты также отметили "титановую структуру" корпуса, которая позволяет смартфону выдерживать падения с высоты до 2,5 метров. Устойчивость Redmi Note 15 Pro+ к ударам была подтверждена ведущей мировой компанией по тестированию и сертификации SGS.

"Мы бросили смартфон среднего класса с высоты примерно 1,5 метра, и Redmi Note 15 Pro+ остался невредимым", — добавили в издании.

Дисплей Redmi Note 15 Pro+ усилен прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, а задняя панель изготовлена из ударопрочного стеклопластика. Xiaomi также утверждает, что этот телефон выдерживает вибрации и экстремальные температуры от -20°C до 55°С

Кроме того, обозреватели портала испытали функцию Wet Touch, которая позволяет использовать дисплей с частотой 120 Гц мокрыми или жирными руками. Она будет полезной для тех, кто планирует использовать смартфон среднего класса во время сильного дождя на строительной площадке. БА больше, смартфон имеет специальный режим вибрации для автоматического удаления остатков воды из решеток и портов динамиков.

"Каждый, кто ищет прочный, но доступный смартфон на базе Android, может считать Redmi Note 15 Pro+ интересным вариантом", — подытожили эксперты.

Напомним, ранее Redmi Note 15 Pro+ продемонстрировал очень хорошие результаты во время испытания на прочность от JerryRigEverything.

Фокус также писал о том, как быстро отключить рекламу на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco под управлением HyperOS.