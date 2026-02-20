Люди масово міняють цей смартфон на інші моделі: що не так з популярним гаджетом

Нове дослідження показало, що за останні шість місяців iPhone 17 Pro Max став смартфоном, який найчастіше перепродається.

iPhone 17 Pro Max склав 11,5% у топ-20 обміняних пристроїв, хоча він вийшов всього кілька місяців тому, пише MacRumors з посиланням на платформу SellCell, що спеціалізується на порівнянні цін на смартфони.

Повідомляється, що частка iPhone 17 Pro Max у згаданому рейтингу зросла з приблизно 5,1% наприкінці листопада до 11,5% на початку лютого, збільшившись більш ніж удвічі приблизно за 12 тижнів. Враховуючи, що 86% обміняних пристроїв були у відмінному або хорошому стані, багато власників, ймовірно, продають їх невдовзі після покупки.

Як зазначають у виданні, у перепродажах зазвичай домінують старіші моделі. Той факт, що новий iPhone 17 Pro Max вже став моделлю, яку найчастіше обмінюють на інші пристрої, є досить нетиповим.

Експерти TechRadar припускають, що однією з причин може бути те, що флагман Apple добре утримує свою ціну. З моменту запуску iPhone 17 Pro Max втратив приблизно 25,4% своєї вартості з моменту запуску. За аналогічний період iPhone 16 Pro Max втратив приблизно 32,5% своєї вартості.

Однак у виданні також не виключають, що частині людей просто не сподобався досвід користування iPhone 17 Pro Max, особливо враховуючи те, що оновлення рідкого скла iOS виявилося доволі суперечливим, а багато обіцяних функцій Apple Intelligence досі не з'явилися.

"Ви б не подумали, що хтось так швидко продасть телефон, який йому сподобався", — наголосили у виданні.

Нагадаємо, згідно з дослідженням Counterpoint Research, iPhone 16 став найпопулярнішим смартфоном у 2025 році.

