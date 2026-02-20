Люди массово меняют этот смартфон на другие модели: что не так с популярным гаджетом
Новое исследование показало, что за последние шесть месяцев iPhone 17 Pro Max стал самым часто перепродаваемым смартфоном.
iPhone 17 Pro Max составил 11,5% в топ-20 обмениваемых устройств, хотя он вышел всего несколько месяцев назад, пишет MacRumors со ссылкой на платформу SellCell, специализирующуюся на сравнении цен на смартфоны.
Сообщается, что доля iPhone 17 Pro Max в упомянутом рейтинге выросла с примерно 5,1% в конце ноября до 11,5% в начале февраля, увеличившись более чем вдвое примерно за 12 недель. Учитывая, что 86% обменянных устройств были в отличном или хорошем состоянии, многие владельцы, вероятно, продают их вскоре после покупки.
Как отмечают в издании, в перепродажах обычно доминируют старые модели. Тот факт, что новый iPhone 17 Pro Max уже стал моделью, которую чаще всего обменивают на другие устройства, является достаточно нетипичным.
Считаете ли вы "Дія" и подобные продукты безопасными?
Эксперты TechRadar предполагают, что одной из причин может быть то, что флагман Apple хорошо удерживает свою цену. С момента запуска iPhone 17 Pro Max потерял примерно 25,4% своей стоимости с момента запуска. За аналогичный период iPhone 16 Pro Max потерял примерно 32,5% своей стоимости.
Однако в издании также не исключают, что части людей просто не понравился опыт пользования iPhone 17 Pro Max, особенно учитывая то, что обновление жидкого стекла iOS оказалось довольно противоречивым, а многие обещанные функции Apple Intelligence до сих пор не появились.
"Вы бы не подумали, что кто-то так быстро продаст телефон, который ему понравился", — отметили в издании.
Напомним, согласно исследованию Counterpoint Research, iPhone 16 стал самым популярным смартфоном в 2025 году.
Фокус также сообщал, что Honor показала самый сильный рост среди всех крупных брендов смартфонов в 2025 году.