Люди массово меняют этот смартфон на другие модели: что не так с популярным гаджетом

Новое исследование показало, что за последние шесть месяцев iPhone 17 Pro Max стал самым часто перепродаваемым смартфоном.

iPhone 17 Pro Max составил 11,5% в топ-20 обмениваемых устройств, хотя он вышел всего несколько месяцев назад, пишет MacRumors со ссылкой на платформу SellCell, специализирующуюся на сравнении цен на смартфоны.

Сообщается, что доля iPhone 17 Pro Max в упомянутом рейтинге выросла с примерно 5,1% в конце ноября до 11,5% в начале февраля, увеличившись более чем вдвое примерно за 12 недель. Учитывая, что 86% обменянных устройств были в отличном или хорошем состоянии, многие владельцы, вероятно, продают их вскоре после покупки.

Как отмечают в издании, в перепродажах обычно доминируют старые модели. Тот факт, что новый iPhone 17 Pro Max уже стал моделью, которую чаще всего обменивают на другие устройства, является достаточно нетипичным.

Эксперты TechRadar предполагают, что одной из причин может быть то, что флагман Apple хорошо удерживает свою цену. С момента запуска iPhone 17 Pro Max потерял примерно 25,4% своей стоимости с момента запуска. За аналогичный период iPhone 16 Pro Max потерял примерно 32,5% своей стоимости.

Однако в издании также не исключают, что части людей просто не понравился опыт пользования iPhone 17 Pro Max, особенно учитывая то, что обновление жидкого стекла iOS оказалось довольно противоречивым, а многие обещанные функции Apple Intelligence до сих пор не появились.

"Вы бы не подумали, что кто-то так быстро продаст телефон, который ему понравился", — отметили в издании.

Напомним, согласно исследованию Counterpoint Research, iPhone 16 стал самым популярным смартфоном в 2025 году.

Фокус также сообщал, что Honor показала самый сильный рост среди всех крупных брендов смартфонов в 2025 году.