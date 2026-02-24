"Я був шокований": смартфон 2019 року виявився не гіршим за сучасні моделі (фото)

Шість років тому Motorola випустила оригінальний складаний смартфон Razr, який досі виглядає актуальним та демонструє вражаючу продуктивність.

Свого часу Motorola Razr був досить дорогим, як для смартфона з характеристиками середнього класу. Однак сьогодні це ідеальний складаний телефон за співвідношенням ціни та якості, вважає оглядач порталу Android Police Стівен Радочія.

Експерт вирішив перевірити, наскільки добре Motorola Razr працює у повсякденному житті, купивши вживаний телефон за ціною менше 110 доларів. Попри свій солідний вік, цей пристрій зберіг шарнір у хорошому стані, а на дисплеї не було жодних слідів чи вм'ятин.

Motorola Razr Фото: androidpolice.com

"Я був шокований тим, наскільки міцним здається оригінальний Razr у 2026 році, і наскільки він напрочуд зручний у використанні. Razr 2019 року може бути найцікавішим смартфоном, який ви можете отримати сьогодні", — розповів Радочія.

За словами оглядача, Motorola Razr обробляє сповіщення та сторонні програми краще, ніж Samsung Galaxy Z Flip 7, що було неочікувано. Після повного оновлення шестирічний смартфон все ще легко запускає такі застосунки, як Instagram та Facebook, а також демонструє непоганий час роботи від батареї.

За весь період тестування смартфон жодного разу не викликав розчарування через недостатню потужність. Радочія також зазначив, що йому сподобалось відкривати Motorola Razr, щоб відповідати на повідомлення. Окрім того, він відзначив зручний менший екран та наявність фізичного сканера відбитків пальців.

"Якщо вам потрібен другий телефон або ви просто цікавитеся складними пристроями, Razr 2019 року — ідеальний вибір", — підсумував експерт.

