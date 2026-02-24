Поддержите нас UA
"Я был шокирован": смартфон 2019 года оказался не хуже современных моделей (фото)

Первый смартфон серии Motorola Razr серии Motorola Razr
Motorola Razr | Фото: androidpolice.com

Шесть лет назад Motorola выпустила оригинальный складной смартфон Razr, который до сих пор выглядит актуальным и демонстрирует впечатляющую производительность.

В свое время Motorola Razr был достаточно дорогим, как для смартфона с характеристиками среднего класса. Однако сегодня это идеальный складной телефон по соотношению цены и качества, считает обозреватель портала Android Police Стивен Радочия.

Эксперт решил проверить, насколько хорошо Motorola Razr работает в повседневной жизни, купив подержанный телефон по цене менее 110 долларов. Несмотря на свой солидный возраст, это устройство сохранило шарнир в хорошем состоянии, а на дисплее не было никаких следов или вмятин.

Складной смартфон Motorola Razr
Motorola Razr
Фото: androidpolice.com

"Я был шокирован тем, насколько прочным кажется оригинальный Razr в 2026 году, и насколько он удивительно удобен в использовании. Razr 2019 года может быть самым интересным смартфоном, который вы можете получить сегодня", — рассказал Радочия.

По словам обозревателя, Motorola Razr обрабатывает уведомления и сторонние приложения лучше, чем Samsung Galaxy Z Flip 7, что было неожиданно. После полного обновления шестилетний смартфон все еще легко запускает такие приложения, как Instagram и Facebook, а также демонстрирует неплохое время работы от батареи.

За весь период тестирования смартфон ни разу не вызвал разочарования из-за недостаточной мощности. Радочия также отметил, что ему понравилось открывать Motorola Razr, чтобы отвечать на сообщения. Кроме того, он отметил удобный меньший экран и наличие физического сканера отпечатков пальцев.

"Если вам нужен второй телефон или вы просто интересуетесь складными устройствами, Razr 2019 года — идеальный выбор", — подытожил эксперт.

