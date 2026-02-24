"Я был шокирован": смартфон 2019 года оказался не хуже современных моделей (фото)

Шесть лет назад Motorola выпустила оригинальный складной смартфон Razr, который до сих пор выглядит актуальным и демонстрирует впечатляющую производительность.

В свое время Motorola Razr был достаточно дорогим, как для смартфона с характеристиками среднего класса. Однако сегодня это идеальный складной телефон по соотношению цены и качества, считает обозреватель портала Android Police Стивен Радочия.

Эксперт решил проверить, насколько хорошо Motorola Razr работает в повседневной жизни, купив подержанный телефон по цене менее 110 долларов. Несмотря на свой солидный возраст, это устройство сохранило шарнир в хорошем состоянии, а на дисплее не было никаких следов или вмятин.

Motorola Razr Фото: androidpolice.com

"Я был шокирован тем, насколько прочным кажется оригинальный Razr в 2026 году, и насколько он удивительно удобен в использовании. Razr 2019 года может быть самым интересным смартфоном, который вы можете получить сегодня", — рассказал Радочия.

По словам обозревателя, Motorola Razr обрабатывает уведомления и сторонние приложения лучше, чем Samsung Galaxy Z Flip 7, что было неожиданно. После полного обновления шестилетний смартфон все еще легко запускает такие приложения, как Instagram и Facebook, а также демонстрирует неплохое время работы от батареи.

Опрос Какие бренды смартфонов вы предпочитаете? Опрос открыт до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Никакой из этих Голосувати

За весь период тестирования смартфон ни разу не вызвал разочарования из-за недостаточной мощности. Радочия также отметил, что ему понравилось открывать Motorola Razr, чтобы отвечать на сообщения. Кроме того, он отметил удобный меньший экран и наличие физического сканера отпечатков пальцев.

"Если вам нужен второй телефон или вы просто интересуетесь складными устройствами, Razr 2019 года — идеальный выбор", — подытожил эксперт.

Напомним, Samsung Galaxy S22, который вышел 4 года назад, до сих пор превосходит современные бюджетные телефоны в одном аспекте.

Фокус также сообщал, обозреватель технологий недавно испытал iPhone 11, выпущенный в сентябре 2019 года.