Новий смартфон до 3 000 грн: дешева модель отримала непогані характеристики (фото)

Бренд Ai+ анонсував смартфон Pulse 2, розширивши лінійку своїх бюджетних моделей. Новий пристрій отримав низку покращень, порівняно з торішнім AI+ Pulse.

Смартфон Ai+ Pulse 2 може похвалитися тривалішим часом роботи від батареї, більш плавною роботою дисплея, а також покращеною камерою. Коштуватиме цей телефон близько 65 доларів (2 815 гривень), повідомляє Gizmochina.

За ці гроші Ai+ Pulse 2 пропонує 6,745-дюймовий HD+ дисплей із частотою оновлення 120 Гц та яскравістю до 450 ніт. Смартфон працює на восьмиядерному процесорі Unisoc T7250, виготовленому за 12-нм техпроцесом, у поєднанні з оперативною пам'яттю LPDDR4x та сховищем eMMC.

Ai+ Pulse 2 Фото: AI+

Pulse 2 отримав 50-мегапіксельну подвійну задню камеру зі штучним інтелектом (ШІ) та 8-мегапіксельну фронтальну камеру. Попри більший акумулятор ємністю 6000 мАг, телефон має відносно тонкий корпус. Він також підтримує швидку зарядку 18 Вт та має клас захисту IP64, що означає стійкість до пилу та бризок.

Новий смартфон Ai+ постачатиметься з Android 16 та буде доступним у зеленому, синьому, рожевому, фіолетовому та чорному кольорах. На старті продажів версія з 4 ГБ + 64 ГБ коштуватиме близько 65 доларів, тоді як модель з 6 ГБ + 128 ГБ буде доступна за ціною близько 90 доларів.

Очікується, що Ai+ Pulse 2 буде представлений ​​в Індії найближчими днями. Дата глобального релізу поки не розголошується.

Нагадаємо, нещодавно Samsung офіційно представила свій найдешевший смартфон Galaxy A07 5G.

Фокус також писав про недорогий смартфон Motorola Moto G06 Power з потужним акумулятором.